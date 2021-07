Hotel Altes Zollamt Husum: Übernachten in der Schmuggelkammer

Husum

Wer nach Husum kommt, hat über kurz oder lang vermutlich irgendetwas mit Familie Loof zu tun. Sei es, weil er in eine frisch geräucherte Makrele oder in ein Krabbenbrötchen beißt. An einem Pfefferminzlikör nippt, mit Blick auf den Hafen. Oder einen Wohnmobilstellplatz in zentraler Lage sucht.

Die alt eingesessenen Husumer sind so etwas wie die Tausendsassas der kleinen Stadt am Meer. Mit dem Alten Zollamt ist 2017 noch ein schnuckeliges Hotel mit viel Husumer Geschichte dazugekommen.

Zwei Reichsadler auf roten Backsteinsäulen begrüßen den Gast am Eingang. „Altes Zollamt“ steht auf einem rostigen Schild. Dann geht es ein paar Stufen hoch mitten hinein in die Geschichte der Stadt. Jana Loof (29) ist die Chefin. Jung ist sie und trotzdem schon ziemlich erfahren.

Hotel Altes Zollamt Husum: Chefin ist Jana Loof

Sie hat an der Steigenberger Akademie in Bad Reichenhall und später in Berlin von der Pike auf das Hotelgewerbe erlernt, fuhr auf der „MS Europa“ auf allen Meeren der Welt und toppte das alles noch mit einem Studium der Hotelbetriebswirtschaftslehre in Hamburg. „Früher hab’ ich in meinem jugendlichen Leichtsinn mal gesagt, dass ich später ein eigenes Hotel besitzen möchte“, erzählt sie lachend.

Als Papa Gerhard (heute 65) dann erfuhr, dass gegenüber von seinem „Fischhaus Loof“ das Alte Zollamt verkauft werden sollte, griff er zu. Auch Tochter Jana war sofort Feuer und Flamme. „Das Gebäude hatte Potenzial“, sagt sie. „Und Husum fehlte bisher ein charmantes Hotel für jüngere Leute.“

Im Hotel Altes Zollamt Husum wird Geschichte lebendig

Eineinhalb Jahre lang schwebte Jana Loof anschließend als frisch gebackene Hotelbesitzerin neben all dem Renovierungsstress im Kissen- und Tapetenrausch. „Es sollte alles stimmig sein und die Zollamtsgeschichte aufgreifen“, sagt sie und schnappt sich von Mitarbeiterin Lea die Liste mit den derzeit freien Zimmern für die Führung.

Schon im Eingangsbereich begrüßt den Besucher eine alte Hinweistafel, die verkündet, in welcher Etage der zuständige Zollbeamte sitzt. „Wir haben nur die Namen entfernt“, sagt Jana Loof augenzwinkernd. Vorbei geht es an einem „Vorsicht, frisch gebohnert“-Schild und einem riesigen Schlüsselbund, der irgendwo in den Tiefen des Gebäudes gefunden wurde, ins erste der 26 Zimmer.

„Frachtgut“ seht auf einem silbernen Schild. Weltkarten hängen überm Betthaupt. Ein Bullauge bringt Tageslicht ins Bad. Die Nachbarzimmer heißen „Containerabfertigung“, „Matrosenkajüte“ oder „Schmuggelkammer“. Jedes Zimmer sei anders, erzählt die Chefin.

Hotel Altes Zollamt Husum bietet gemütlichen Aufenthaltsraum

Beim Umbau wurde auch ein alter Safe gefunden. „Der war so schwer, dass man ihn nicht bewegen konnte“, sagt Jana Loof. Erst nachdem die Tür abgeflext worden war, war das möglich.

Das Innenleben des Tresors dient nun als Hotel-Bibliothek, die Tür als dekorativer Wandschmuck. Statt für Minibars auf jedem Zimmer hat sich die Inhaberin für einen gemütlichen Aufenthaltsraum in der ersten Etage entschieden. Hier kann sich jeder Gast gekühlte Getränke nehmen und am Tisch in Fischform Platz nehmen. „Das ist viel nachhaltiger“, sagt die Chefin. Und gesellig obendrein.

Modernes, junges Hotel Im September 2015 endete nach fast 90 Jahren die Dienstzeit des Husumer Zollamtes an der Kleikuhle 1-2. Aus dem denkmalgeschützten Schmuckstück hat die Familie Loof 2017 ein modernes, junges Hotel gemacht. Ihr Ziel dabei: Die Gäste sollen noch viel von der bewegten Geschichte des Zollamts spüren. So trifft ein modernes und stylisches Ambiente auf viele historische Details aus der Husumer Zoll- und Schifffahrtsgeschichte. Das Hotel „Altes Zollamt“ bietet 26 Zimmer und Suiten in unterschiedlichen Größen an. Auch ein „Flens“-Themen-Zimmer ausgestattet von der Brauerei gehört dazu. Die Preise für eine Übernachtung mit Frühstück fangen bei 89 Euro an. Hinter dem Hotel gibt es 13 Parkplätze, die für 5 Euro pro Tag dazu gebucht werden können. Das Hotel ist ein Stadthotel und liegt in direkter Nähe zum Husumer Binnen- und Außenhafen. Reservierungen: Telefon 04841/2033, E-Mail info@hotel-altes-zollamt.de. Mehr: www.hotel-altes-zollamt.de

Einige Zimmer haben noch das alte Fischgrät-Parkett. Die Tapeten überm Bett greifen mit dunklen Farben das Muster auf – alt und neu in perfekter Harmonie.

Ein kurzer Anruf bei Papa Gerhard, und er kommt die paar Schritte vom „Fischhaus“ zum Fotoshooting dazu. Eitel ist er nicht. Seine Klamotten sind bratfetttauglich, sein Lächeln ist breit. Beide sind sie starke Persönlichkeiten, die wohl über die Jahre gelernt haben, sich gegenseitig zu respektieren. „Das Hotel“, betont der Chef, „ist Sache meiner Tochter.“

Zur Familie gehören noch Mutter Maren (60) und Schwester Christin (31), die derzeit in Elternzeit ist und sich sonst um die Buchhaltung kümmert. „Irgendwann, so ist das Ziel, übernehme ich alles“, sagt Jana Loof und schaut ihren Vater selbstbewusst in die Augen. Der nickt nur.

Hotel Altes Zollamt Husum: 60 Beamte arbeiteten zuletzt in dem Gebäude

Seit 1981, als er das Geschäft von seinen Eltern übernahm, ist er der „Krabben-König“ von Husum. Der „Kleine Gosch auf dem Festland“. Eine Räucherei gehört inzwischen dazu, ein Partyservice, ein Online-Handel und ein Wohnmobilplatz direkt an den Bahnschienen einen Steinwurf entfernt. Auch auf den Wochenmärkten in Husum, Rendsburg und Bad Bramstedt verkauft Loof seinen frischen Fisch.

2014 wurde das alte Stammgebäude in der Kleikuhle direkt am Hafen aufwendig renoviert. Seitdem brummt es noch mehr als zuvor. Sogar einen eigenen Schnaps, den „Dat Loof’t“-Pfefferminzlikör mit „16 Umdrehungen“, hat die Familie kreiert. „Aus einer Schnapslaune heraus“, verrät Jana Loof grinsend. Täglich ist sie im Fischhaus, hilft, wo es nötig ist. „Zum Glück kann ich mich auf meine elf Mitarbeiter im Hotel verlassen.“

Mit dem Alten Zollamt verbindet Gerhard Loof viele Erinnerungen. „Früher habe ich jede Menge Krabben ins Ausland verschifft“, erzählt er. „Da war ich hier ständig.“ 60 Beamte arbeiteten zuletzt in dem Gebäude, das 1928 als Zollamt erbaut wurde. Sie sorgten dafür, dass beim regen Handel alles mit rechten Dingen zuging.

Jahrhundertelang war Husum eine bedeutende Hafen- und Handelsstadt. Es gab unter anderem 70 Brennereien und Brauereien sowie einen großen Viehmarkt, der bis weit ins 20. Jahrhundert die Wirtschaft in Husum und Umgebung geprägt hat. Zuletzt hatte der Zoll aber vor allem mit dem regen Internethandel zu tun, mit Fälschungen von Prada-Handtaschen bis hin zu Nike-Sportschuhen.

Frühstück im Hotel Altes Zollamt Husum: Natürlich mit selbst geräucherten Makrelen

Über die Jahre allerdings wurde das Gebäude kaum instandgehalten. In etliche Büros regnete es rein. Zudem fehlte ein barrierefreier Zugang. So entschied sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Verkauf. Inzwischen sitzen die Beamten mit mehr Platz und trockenen Wänden in der Süderstraße in Husum.

Im neuen Frühstücksraum des Hotels „Altes Zollamt“ weisen alte schwarz-weiß Fotos auf die glorreichen Zeiten hin. Nix mit verschlafenen Beamten. Stattdessen lebt hier wieder der rege Handel von damals auf. Und am Empfangstresen, der aus der Wand eines alten Schiffscontainers besteht, ist nach dem Lockdown auch wieder Trubel eingekehrt. Gäste checken gerade aus, andere ein.

Und spätestens am Morgen merken auch die Fremden, wie prägend die Familie Loof für Husum ist. Denn zum Frühstück gibt es natürlich die selbst geräucherten Makrelen aus dem Hause Loof, frischen Stremellachs und eine Auswahl an selbst gemachten Fischsalaten.