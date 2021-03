Kiel

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich zuletzt am Mittwoch optimistisch gezeigt, dass die Beherbergungsbetriebe in Schleswig-Holstein bereits zu den Feiertagen Gäste empfangen können. Für die Regierung sind die steigende Inzidenz und der Astrazeneca-Impfstopp offenbar noch keine Gründe, die Hotels zu Ostern geschlossen zu halten.

"Malle für alle, aber Nordsee für niemanden – das ist absurd und niemandem vermittelbar. Deswegen setzen wir weiterhin unsere Hoffnungen in die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag und erhoffen uns für unsere Beherbergungsbetriebe eine Öffnungsperspektive", so Staatssekretär Thilo Rohlfs (FDP).

"Noch ist der Osterurlaub nicht gestrichen"

Das Infektionsgeschehen müsse jedoch beobachtet werden. "Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass Beherbergungsbetriebe öffnen können, nur um eine Woche später wieder dichtmachen zu müssen. Ein denkbares Szenario wäre für uns auch eine norddeutsche Lösung. Noch ist der Osterurlaub nicht gestrichen", so Rohlfs.

Lesen Sie auch: Deutsche Touristen zurück auf Mallorca

Damit liegt Schleswig-Holstein auf einer Linie mit Mecklenburg-Vorpommern. Die norddeutsche Einigkeit endet aber schon in Niedersachsen, wo nicht einmal die Regierung mit einer Stimme spricht. Für einen Osterurlaub an der Küste oder im Harz sieht Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zumindest schwarz.

„Da kann ich nach jetzigem Stand niemandem Hoffnungen machen, weil die Infektionskurve momentan deutschlandweit spürbar nach oben geht und auch wir in Niedersachsen mit der Entwicklung der Inzidenzen überhaupt nicht zufrieden sein können.“ Sein Stellvertreter und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) spricht sich hingegen für Öffnungen im Hotel- und Gastgewerbe über Ostern aus.

Bayern und Sachsen lehnen Öffnungen über Ostern ab

Mit einer „klugen Test- und Testapp-Strategie“ sollte eine Erholung im eigenen Land möglich sein, so Althusmann. Er regte Öffnungen bis zu einer Auslastung von maximal 60 Prozent an. Mit seiner Forderung geht er unter anderem auf Gegenkurs zu Bayern und Sachsen. Deren Landesregierungen lehnen Öffnungen über Ostern ab.

Sollte Schleswig-Holstein seinen eigenen Weg gehen, wird die Zeit knapp. Zwischen den Bund-Länder-Beratungen und Karfreitag liegen nicht einmal zwei Wochen, um den Betrieb nach monatelangem Lockdown wieder hochzufahren.

"Vorlauf brauchen vor allem die Häuser, die eine Küche betreiben", sagt Peter Böhm, Kreis-Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Kiel. Er ist Geschäftsführer des Hotels Berliner Hof an der Ringstraße.

Müssen Gäste einen Corona-Test machen?

Frische Ware und Getränke müssten nach einer positiven Entscheidung der Ministerpräsidenten zunächst einmal herbeigeschafft werden. "Das ist nicht zu unterschätzen", so Böhm. Denn auch viele Händler haben ihm zufolge ihre Sortimente im Lockdown gekürzt.

Das sei von heute auf morgen schwer wieder rückgängig zu machen. Die Vorlauffrist betrage mindestens eine Woche, "viele hätten lieber mehr". Schließlich sei damit zu rechnen, dass die Beschlüsse von Montagabend erst am Freitag darauf in der Landesverordnung konkretisiert werden.

Das ist auch nach Ansicht von Stefanie Fröhlingsdorf ein kritischer Punkt für die Branche. Sie ist Direktorin des Hotels Altes Stahlwerk in Neumünster mit 100 Zimmern. Fröhlingsdorf rechnet ebenfalls nicht damit, dass noch am Montagabend klar ist, welche Regeln gelten.

Zum Beispiel, ob Gäste einen Corona-Test machen müssen und ob das Hygienekonzept des Hotels ausreiche. "Die Frage ist auch, ob wir Buffet oder Menüs anbieten dürfen." Das habe Einfluss auf den Einkauf im Großhandel.

Lesen Sie auch: Ein zermürbendes Blackbox-Spiel

Großhändler in Schleswig-Holstein füllen die Lager auf

Von dort kommt jedoch Entwarnung. "Wir fangen nicht bei null an", sagt Dirk Lütje, Geschäftsführer der Citti-Handelsgesellschaft, zu der auch der Gastro-Zulieferer Chefs Culinar gehört. Das Unternehmen beliefere auch Unternehmen im Gesundheitswesen, wie Reha-Einrichtungen und Krankenhäuser.

Deshalb müssen die Mengen Lütje zufolge nur hochgefahren werden, wenn der Lockdown gelockert werde. Das passiere bereits, später komme dann nur noch Frischware hinzu. "Wir stehen laufend mit unseren Herstellern und Lieferanten in Verbindung. Keiner davon hat angekündigt, dass es Probleme mit den Lieferungen gibt."

Auch der Großhändler Flensburger Fleischkontor hat nicht nur Restaurants unter seinen Kunden, sondern unter anderem auch Seniorenheime. Deshalb könne der Gastro-Bereich auch schnell wieder beliefert werden.

"Wir beginnen gerade, unsere Lager wieder aufzufüllen", so Marco Nyga. Das ist durchaus ein unternehmerisches Risiko. "Gerade sind uns 80 Eimer Mayonnaise abgelaufen. So etwas passiert täglich", so Nyga.

Zur Galerie Das Hotel Altes Stahlwerk in Neumünster wird herausgeputzt.

Ungewiss ist, ob Urlaub über Ostern gefragt ist

Bei aller positiver Energie herrsche mit Blick auf die Oster-Öffnungen Ungewissheit. Vor allem in der Frage, ob auch Gäste kommen. "Die haben ja auch nur wenig Zeit, um sich für oder gegen einen Aufenthalt bei uns zu entscheiden", sagt Stefanie Fröhlingsdorf. Sie hält es für gut möglich, dass viele zunächst verhalten reagieren.

Direkt an der Küste ist die Einstellung optimistischer. Unternehmer Carsten Anders vermietet seit vergangenem Jahr 40 neue Ferienapartments in bester Lage am Strand von Hohwacht. Eine Woche Vorlauf benötigt er, um den Betrieb wieder hochzufahren.

Für Ostern sind 50 Prozent der Apartments von Urlaubern gebucht. Die Zahl könnte schnell steigen. Anders: „Wenn es klar ist, dass wir öffnen dürfen, setzen sich die Menschen kurzfristig ins Auto und fahren nach Hohwacht.“

Ähnlich sieht es in seinem Hotel Hohe Wacht aus. Auf bis zu zwei Wochen schätzt Anders die Vorbereitungszeit. Die Rückkehr der 75 Hotel-Mitarbeiter ist kein Problem. Sie waren teilweise in Kurzarbeit. „Wir haben keinen einzigen entlassen.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hotelbetreiber wünschen sich klare Ansagen von der Politik

Lutz Frank, Dehoga-Vorsitzender im Kreis Segeberg, wünscht sich klare Ansagen. Bis spätestens 29. März brauche das Gastgewerbe eine Antwort, ob es zu Ostern öffnen dürfe, um noch eine gewisse Anlaufphase je nach Größe des Betriebes zu haben.

„Nicht alle Betriebe haben ein Außer-Haus-Geschäft, die müssen Vorräte einkaufen“, erklärt Frank. Auch Personal müsse reaktiviert werden. Gerade im geringbeschäftigten Bereich hätten sich viele Mitarbeiter in der Zwischenzeit neue Arbeit gesucht. „Die warten nicht auf uns. Wir sind im fünften Schließungsmonat.“

Peter Böhm, zu dessen Dehoga-Kreisverband ein knappes Dutzend Hotels gehört, weiß von Kollegen, die "sich nicht auf gut Glück vorbereiten wollen, sondern erst einmal abwarten. Die Inzidenz soll zu Ostern ja höher sein als zu Weihnachten, wie man hört".

Das Alte Stahlwerk in Neumünster wird hingegen unbeirrt weiter herausgeputzt. Laut Direktorin Fröhlingsdorf haben einige Abteilungen ihre Großreinigung hinter sich, auch Malerarbeiten wurden schon erledigt - "alles, was man sonst nicht schafft".

Ihr Vorteil ist, dass die Küche noch in Betrieb ist. Einerseits für das Außer-Haus-Geschäft, andererseits wird für die Obdachlosenunterkunft Café Jerusalem einmal in der Woche Eintopf gekocht. Das Hotel in kurzer Zeit hochfahren? "Mit vereinten Kräften bekommen wir das irgendwie hin", so Fröhlingsdorf.

Von Tilmann Post, Nadine Materne und Hans-Jürgen Schekahn.