Land will Meldescheine abschaffen

Die Kieler Jamaika-Koalition will sich im Bundesrat für eine Abschaffung der Meldescheine in Hotels und Pensionen stark machen. „Wir ebnen damit vielen kleinen und mittleren Unternehmen den Weg in einen Check-In ohne unnötige Zettelwirtschaft“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).