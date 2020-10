Kiel

Entsprechend hatte sich die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges gegenüber der Passauer Neuen Presse geäußert. Sie bezeichnete es als "völlig unbefriedigend, dass wir keine bundeseinheitlichen Regelwerke haben." Es müsse dringend mehr Einheitlichkeit her, so Hartges.

Dieser Forderung schließt sich auch Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Schleswig-Holstein an. "Es kommt keiner mehr hinter den Regelungen her." Es müsse bei den Maßnahmen ein gutes Mittelmaß gefunden werden. "Die Politik diskutiert nur über Verschärfungen. Sie hat das Augenmaß für die Maßnahmen verloren."

Anzeige

Eigentlich seien vor allem Hotels in erster Lage, direkt am Wasser, auch in den Herbstferien gut gebucht gewesen. Nun befürchtet Scholtis allerdings eine Stornierungswelle.

Seit Freitag gilt in Schleswig-Holstein die Bestimmung, dass Bürger aus größeren deutschen Städten und aus Kreisen mit einem Inzidenzwert ab 50 einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen müssen, wenn sie als Touristen im Land übernachten wollen. Die neue Regelung war am Mittwoch bekannt gegeben worden.

Im Strandhotel Strande haben die Gäste viele Fragen

Aufgrund der steigenden Fallzahlen überschreiten immer mehr Regionen den Inzidenzwert und gelten als Risikogebiete. "Wir haben in den letzten Tagen unfassbar viel Kapazität am Telefon gebraucht", so Lasse Lange, Inhaber des Strandhotels in Strande. Viele Gäste wüssten nicht, was für sie in Schleswig-Holstein nun gelte und ob sie noch anreisen könnten.

Oder sie würden nicht anreisen, weil für sie nicht klar sei, wie es für sie bei der Rückkehr nach Hause aussehe. "Die Stornierungswelle ist sportlich", sagt Lange. So hätten etwa Gäste aus Bremen und Berlin ihren Aufenthalt abgesagt, teilweise auch, weil sie im Vorfeld keinen Corona-Test machen wollen würden.

Lesen Sie auch:Beherbergungsverbot: Diese Bundesländer spielen nicht mit

Als die Regelungen bekannt geworden seien, hätten sie im Strandhotel zunächst einmal angefangen, die Postleitzahlen der Risikogebiete rauszusuchen, um erkennen zu können, welche Gäste eventuell einen negativen Corona-Test vorlegen müssten. "Aber wir müssen gefühlt auch alle fünf Sekunden prüfen, wo nun überall in Deutschland Risikogebiete sind", sagt Lange. Ein bisschen sei es nun wie am Anfang der Corona-Pandemie. "Wir dürfen keinen Fehler machen, da hat man die ganze Zeit ein unsicheres Gefühl."

Im Strandhotel Seeblick in Heikendorf orientiert man sich an der Postleitzahl

Unsicherheit bei den Gästen ist im Strandhotel Seeblick in Heikendorf spürbar, wie Miteigentümerin Ingrid Bartels berichtet. "Die Gäste und wir sind bei der Frage der Risikogebiete aber aufmerksam." Die Hotelmitarbeiter würden die Postleitzahlen der Gäste prüfen und sie im Zweifel kontaktieren. Bislang habe man niemandem absagen müssen, so Bartels am Freitag. Es sei allerdings jemand aus Bremen nicht angereist, der keinen Corona-Test machen wollte. Zudem gebe es aktuell einige kurzfristige Stornierungen vonseiten der Gäste. "Da vermuten wir Corona als Grund", sagt Bartels.

Auch im Maritim Hotel Kiel will man sich an der Postleitzahl der Gäste orientieren. "Da haben wir Übung, weil wir ja nie geschlossen hatten", sagt Hoteldirektor Joachim Ostertag. Auch im Frühjahr hätte man nach dem Reiseanlass fragen müssen.

Unabhängig von der Risikogebiets-Regelung sei der Herbst kritisch, was die Destination Kiel betreffe. Es kämen ohnehin weniger Urlauber, doch andere Anlässe wie Geschäftsreisen oder Familienfeiern würden noch immer wegfallen, schildert Ostertag. "Auch ohne die Risikogebiete stehen wir an der Wand."

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.