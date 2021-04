Kiel

Die Gastgeber in Schleswig-Holstein können nach der Corona-Pandemie auf gute Geschäfte hoffen – sagen die beiden Kieler Experten im Interview mit KN-online.

Wie steht es aktuell um die Hotelbranche?

Robert Cordes: Das muss man differenziert sehen. Die Stadthotellerie, Gasthöfe und Hotels im Binnenland hatten enorme Einbußen. In den touristischen Destinationen an Nord- und Ostsee aber konnten im Juli, August und September – verglichen mit den Monaten der Vorjahre – die besten Umsätze seit Langem generiert werden. Das heißt aber nicht, dass sie damit ihre Verluste 2020 wettmachen konnten. Aber sie sind aus dem Jahr mit einem blauen Auge herausgekommen.

Es wird beklagt, dass Betriebe aufgeben müssen. Andere suchen aus Altersgründen einen Nachfolger. Aber lassen sich Hotels aktuell überhaupt lohnend verkaufen?

Robert Cordes: Die Betriebe, die schon vor der Krise als Mitläufer gerade noch so über die Runden kamen, die werden jetzt durch Corona verschwinden. Solche Insolvenzen sind für einige Schnäppchenjäger durchaus interessant. Wir erleben gerade aber verstärkt Anfragen von Hoteliers, die finanziell und konzeptionell gut aufgestellt sind und verkaufen wollen. Die können jetzt trotz Corona marktkonforme Preise fordern. Denn für solche Objekte gibt es aktuell eine Nachfrage.

Sind die Zukunftsaussichten so rosig?

Robert Cordes: Ja. Sobald die Pandemie durch die Impfungen im Griff ist, wird der Tourismus hier im Land mehr als boomen. Die Menschen sind hungrig und warten darauf. Den Mallorca-Effekt wird es auch in Schleswig-Holstein geben. Deshalb ist es jetzt günstig, ein Hotel zu übernehmen oder zu planen. Neueinsteiger können sich jetzt antizyklisch auf dem Tourismusmarkt in Schleswig-Holstein positionieren.

Ute Rieger: Die Nachfrage wird auch nachhaltig sein. Viele Menschen, die im vergangenen Jahr hier waren und vorher nie oder lange nicht mehr Urlaub im eigenen Land gemacht haben, werden sicher mal wieder ins Ausland fliegen. Aber sie achten immer mehr auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Individualität, und das spielt uns in die Hände. Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr einen richtigen Push erleben, aber auch die nächsten Jahre werden gut nachgefragt sein.

Gilt das auch für Hotels in den Städten?

Ute Rieger: Nein, das gilt nicht für Hotels in den Städten, da hier die Mehrheit der Hotelübernachtungen den Geschäftsreisenden zuzuordnen ist und dieser Zweig auch aufgrund zum Beispiel von Videokonferenzen nach der Krise schwächer bleiben wird als vor der Krise.

Was sind das für Menschen, die jetzt in Hotels investieren?

Robert Cordes: Wir haben einen Mandanten, der ist vor acht, neun Jahren mit einem Hotel gestartet, hat inzwischen vier und plant jetzt den Kauf eines weiteren Hotels. Und dann haben wir die Quereinsteiger, die nicht aus der Hotellerie kommen und sich sagen: Jetzt schlagen wir zu. Wir haben gerade ein Objekt auf Föhr begleitet, da kommt der Käufer aus dem Bankbereich. Er hat bewusst seinen Job an den Nagel gehängt und vor zwei Wochen ein Hotel gekauft. Der Kaufprozess begann, als die zweite Infektionswelle anrollte. Dennoch hat der Mandant nie an seinem Beschluss gezweifelt. Und dieser Optimismus ist auch berechtigt.

Die Berater der Hoteliers Ute Rieger (52) und Robert Cordes (64) führen gemeinsam das Beratungsunternehmen Cordes und Rieger in Kiel und beraten vorwiegend Hoteliers und Gastronomen bei der Gründung, Konzeptfindung, Optimierung und Umstrukturierung. 2017 wurden Cordes und Rieger als „Berater des Jahres“ ausgezeichnet. 2020 erschien ihr Buch „Der Traum vom eigenen Hotel – eine Gebrauchsanweisung“ (ISBN: 9783752642094, 17,99 Euro, E-Book 6,99). Seit 2021 veröffentlichen sie den Podcast für Menschen in und um die Hotellerie „hotellive“. Ute Rieger und Robert Cordes lehren an verschiedenen Hochschulen und sind Mitglied im 1998 gegründeten Frankfurter Zukunftsinstitut.

Und was macht so ein Objekt dann zukunftsfähig?

Ute Rieger: Da muss ich mir die Zukunftstrends, den Wettbewerb und die individuellen Stärken anschauen und dann entscheiden: Welche Interessen von Urlaubern kann ich überzeugend bedienen? Ich brauche ein klares Profil, für das mein Haus steht.

Zum Beispiel?

Robert Cordes: Nehmen Sie „Das Kubatzki“ in St. Peter-Ording. Das sind zwei ehemalige Investmentbanker aus Frankfurt, die vor ein paar Jahren das „Hotel am Tannenhof“ übernommen und ein Lifestyle-Hotel entwickelt haben, das für Yoga steht. Das Ehepaar wurde am Anfang von Mitbewerbern belächelt, aber schon nach einem halben Jahr am Markt haben sie einen großen Zulauf realisieren können. Inzwischen haben sie erweitert und eine Auslastung, die noch über das gute, übliche Maß in St. Peter-Ording hinausgeht.

Also raten Sie dazu, sich bewusst von anderen abzusetzen und ein bestimmtes Erlebnis zu bieten?

Ute Rieger: Ja, und das Konzept müssen Sie ganzheitlich umsetzen und auch persönlich und mit ihrem Team leben. Dazu braucht man Mut und Konsequenz. Viele wollen Familien mit Kindern als Gäste haben, aber auch die Best-Ager und gern noch die Alleinreisenden. Und sie möchten vegane Kost anbieten, aber auch die Currywurst. Das ist der verkehrte Weg. Man muss und kann es nicht jedem recht machen, sondern muss für ein bestimmtes Profil stehen.

Bekommt man denn überhaupt das notwendige Personal? Die Branche fürchtet durch Corona doch eher noch mehr Personalprobleme?

Robert Cordes: Nehmen Sie das „Sand“ in Timmendorfer Strand, das früher „Am Timmendorfer Hof“ hieß. Die Familie Muller hatte vorher ein anderes Hotel, und dort gab es wie in vielen anderen Betrieben Personalprobleme. Dann hat die Familie das „Sand“ konzipiert und sich auf das konzentriert, was ihr wichtig ist: Naturverbundenheit, Nachhaltigkeit, dabei stylisch. Das kommt an: Die Bettenkapazität wurde inzwischen fast verdoppelt – und Personalprobleme gibt es nicht mehr. Stattdessen liefern Fachkräfte ihre Bewerbung ab mit der Bitte: „Was Sie machen, gefällt mir. Wenn mal eine Stelle frei ist, denken Sie doch an mich.“ Wenn also das Konzept stimmt, haben Sie mehr Gäste, können bessere Deckungsbeiträge erwirtschaften und deutlich leichter Mitarbeiter finden. Gute Leute können sich ihren Job in der Hotellerie aussuchen – das verkennen viele Eigentümer.

Was sind die klassischen Fehler bei der Mitarbeiterführung?

Ute Rieger: Dass man die Mitarbeiter nicht ernst nimmt. Gerade junge Leute haben heute ein anderes Werteverständnis. Sie wollen eine sinnhafte Tätigkeit, vielen ist auch Nachhaltigkeit wichtig. Wie sieht die Mitarbeiterkleidung aus, wie sehen die Sozialräume aus – sind die genauso hip wie das Hotel? Wie ist die Verpflegung – was da teilweise geboten wird, geht gar nicht –, und was ist mit Weiterbildung und Aufstiegsperspektiven?

Und wie weit ist die Digitalisierung in der Branche?

Ute Rieger: Da gibt es noch viel Nachholbedarf. Aber viele haben sich in der Corona-Krise damit auseinandergesetzt – geschätzt 50 bis 60 Prozent haben sich inzwischen bewegt. Viele haben aber Berührungsängste und nicht das Know-how. Dann werden zum Beispiel Preismanagementsysteme, die den Preis je nach Nachfrage variieren, nicht genutzt.

Robert Cordes: Ich habe gerade einem Hotelier, der ein Hotel im Binnenland übernehmen will, gesagt, wie gut er es hat, dass er heute Gäste über soziale Medien gewinnen kann. Selbst dezentrale Standorte können sie super vermarkten – zu relativ niedrigen Kosten. Früher hatten Sie oft nur das Schild an der Landstraße – und selbst das haben die Gemeinden oft geblockt.

Interview: Heike Stüben