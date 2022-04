Lübeck

Vorgeschrieben sind sie nicht mehr – dennoch betritt kaum ein Gast ein Hotel oder Restaurant ohne Maske, sagt Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Schleswig-Holstein. Auch fast alle Mitarbeiter in den Gastronomiebetrieben würden weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen, obwohl sie das nicht mehr müssten. „Es ist der Wunsch der Mitarbeiter, keine Vorgabe ihrer Chefs“, betont Scholtis. Ihm ist auch kein Fall aus Schleswig-Holstein bekannt, in dem ein Hotel oder Restaurant seinen Gästen per Hausrecht weiterhin das Tragen einer Maske vorschreibt. „Die Unternehmen setzen auf Freiwilligkeit“, sagt der Dehoga-Chef.

Bundesweit hält die Hälfte der Hotels an Maskenpflicht fest

Eine bundesweite Dehoga-Umfrage hat ergeben, dass fast jeder zweite Hotel- und Gaststättenbetrieb auch nach dem Ende der staatlichen Vorgabe an der Maskenpflicht für seine Mitarbeiter festhält. Bei der Maskenpflicht für Gäste bleibt demnach jeder sechste Betrieb, jeder Zehnte wendet die 3G-Regel weiterhin an. An dieser Umfrage haben sich jedoch laut Scholtis aus Schleswig-Holstein nur weniger als 50 Betriebe beteiligt. Deshalb sei das Ergebnis auf den Norden nur bedingt übertragbar.

Schleswig-Holstein setzt auf Freiwilligkeit

Scholtis schätzt, dass 20 bis 30 Prozent der Gastronomiebetriebe in Schleswig-Holstein ihren Gästen weiterhin das Tragen einer Maske empfehlen. Ob die Mitarbeiter Maske tragen wollen oder nicht, könnten sie selbst entscheiden.

Waldhotel Riesebusch: Einstimmiger Mitarbeiterentscheid

„Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam entschieden, dass wir vorerst weiter Masken tragen“, sagt zum Beispiel Nadine Lemm, Inhaberin des Waldhotels Riesebusch in Bad Schwartau, das kürzlich seinen vierten Stern erhalten hat. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Auch die Gäste des Hotels würden gebeten, eine Maske zu tragen – „und 99 Prozent kommen dieser Bitte nach“, sagt Lemm.

Müggenbusch: „Eine Frage der Vernunft“

Auch im Lübecker Hotel und Restaurant Müggenbusch tragen alle Mitarbeiter auf eigenen Wunsch weiterhin Masken, sagt Chef Martin Schäfer. „Es ist eine Frage der Vernunft und auch zum Eigenschutz sinnvoll“, findet der Betreiber. Im Klassik Altstadt Hotel in Lübeck haben sich die Mitarbeiter ebenfalls fürs Masketragen entschieden – „außer an der Rezeption, denn dort haben wir weiterhin eine Plexiglasscheibe“, erklärt Geschäftsführer Alexander Flebbe.

Sorge vor Personalausfall zum Saisonstart

Dass die meisten Mitarbeiter die Masken nicht fallen lassen, ist laut Scholtis auch der Sorge geschuldet, dass die Saison nun richtig losgeht und viele Betriebe nicht handlungsfähig wären, wenn viele Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen würden. Er geht aber davon aus, dass „wir uns gerade in einer Übergangsphase befinden und die Masken in den kommenden Wochen Stück für Stück verschwinden werden“. Er persönlich wünscht sich bei diesem Thema „etwas mehr Toleranz“. Er habe schon von mehreren Gästen gehört, dass sie nur aus Angst vor Anfeindungen weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen – „und das darf angesichts der nicht mehr bestehenden Maskenpflicht eigentlich nicht sein“.

Schlumachers: Arbeiten ist ohne Maske schöner

Das Lübecker Restaurant Schlumachers stellt es seinen Gästen und Mitarbeitern frei, ob sie Maske tragen oder nicht – und die Mitarbeiter haben sich mehrheitlich gegen die Masken und für regelmäßige Coronatests entschieden. „Es ist schon eine Erleichterung bei der körperlich anstrengenden Arbeit“, findet das Inhaber-Paar Insa und Gabrijel Pranjic, und es sei auch schön, „ein Lächeln wieder im ganzen Gesicht und nicht nur an den Augen zu sehen“.

Hotel Belveder setzt weiter auf 3G

Das Hotel Belveder in Scharbeutz dagegen nutzt nach Aussage eines Mitarbeiters die Möglichkeit des Hausrechts, um die Maskenpflicht fortzuschreiben. Diese gilt für Gäste generell und für Mitarbeiter in allen öffentlichen Bereichen. Außerdem werden beim Einchecken der Gäste weiterhin 3G-Kontrollen durchgeführt.

Von Grit Petersen/RND