Kiel

Eines dieser Schiffe ist die 1986 bei den Howaldtswerken-Deutsche Werft in Kiel gebaute „Astor“. Bis zum 15. Oktober können Kaufinteressenten bei dem britischen Auktionshaus CW Kellock & Co ihre Angebote für das Schiff abgeben.

Es wird erwartet, dass auch Abwracker für das Schiff bieten werden. Wenn das höchste Gebot der Schrottwert sein sollte, geht es anschließend in der Türkei oder Indien zur Verschrottung auf den Strand. „Das Schiff hat eine riesige Fangemeinde in Deutschland“, sagt John Will, der lange für die Reederei Transocean Tours arbeitete, die Reederei aber schon lange vor der Krise verließ.

Anzeige

Seit April niemand an Bord

Die „Astor“ ist eine Legende. Besonders ihre überschaubare Größe und die Anordnung von Restaurant und Hauptbar an Bord begeisterten die Fans. „Das war einfach beim Bau schon sehr gut gewählt“, sagt Will. Transocean Tours nutzte das Schiff von 1996 bis zum 12. April dieses Jahres. An dem Tag endete die wegen Corona abgebrochene Weltreise mit 371 Passagieren in Bremerhaven. Seitdem hat kein Passagier mehr das Schiff betreten. Im Mai wechselte es nach England, wo es in Tilbury bei London zusammen mit anderen Schiffen aufgelegt wurde.

Weitere KN+ Artikel

Das für 580 Urlauber ausgelegte Schiff hat bei verschiedenen Leserreisen auch Tausende KN-Leser nach Westeuropa, Norwegen und durch die Ostsee befördert. In diesem Sommer hätte die „Astor“ auch mehrmals in Kiel festmachen sollen.

Umbau wäre wohl zu teuer

Eine Zukunftsperspektive als Kreuzfahrtschiff sieht man beim Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) durchaus. „Aber nur dann, wenn ihr Betrieb mit den Anforderungen des Umwelt- und Klimaschutzes kompatibel ist. Das wird hier aufgrund des Alters schon aus wirtschaftlichen Gründen schwierig, da die Kosten für Um- und Nachrüstungen mitunter erheblich sind“, sagt Daniel Rieger vom Nabu.

Eine Nachrüstung der vier Wärtsilä-Sulzer-Dieselmotoren von 1986 mit neuer Abgasreinigungstechnik wäre im Falle der „Astor“ zwar denkbar. Aber: „Wenn die EU auch die Schifffahrt in den Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten aufnimmt, wird es für diese älteren Schiffe teurer“, so Rieger skeptisch.

Besichtigung nach Absprache

Bei der „Astor“ wäre nach einem Verkauf auch die Möglichkeit als Hotel- oder Wohnschiff denkbar. Häfen wie Rotterdam, Turku, Longbeach oder Dubai haben inzwischen Passagierschiffe als schwimmende Hotels. Wer die „Astor“ kaufen möchte, kann das Schiff in Tilbury bei London in Absprache besichtigen.