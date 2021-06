Kiel

Luftfahrzeuge mit der Aufschrift der "Swiss Air Force" sind auch in Kiel extrem seltene Gäste, wie der Flughafen Kiel mitteilte. In dieser Woche summte aber einer der 20 leichten Transporthubschrauber der Schweizer Luftwaffe mehrfach über der Kieler Förde.

Die Maschine vom Typ EC-635 mit der Kennung T-366 war auf Ausbildungsmission über Schleswig-Holstein im Einsatz. Sie flog dabei auch mehrfach Kiel an.

Wie der Schweizer Armeesprecher Stefan Hofer auf Anfrage mitteilt, sind die Flugmanöver der olivgrünen Maschine Teil der Pilotenausbildung der Schweizer Armee. Diese Ausbildung umfasst auch Navigations- und Instrumentenflüge im Ausland.

In dieser Woche sind sechs Pilotenschüler aus der Schweiz in Norddeutschland für eben dieses Training unterwegs. Diese Navigations- und Instrumentenflüge müssen die Schweizer Armee-Flieger außerhalb des heimischen Luftraums absolvieren, weil sie später auch durchaus im Ausland zu tun haben, so der Sprecher.

Zu den Auslandseinsätzen gehören zum Beispiel Löscheinsätze bei Waldbränden im Ausland. Die späteren Jetpiloten müssen außerdem zu gemeinsamen Trainings mit anderen Luftwaffen ins Ausland.

Anflüge in Holtenau

In Deutschland gelten andere Regeln, und die Navigation sei anspruchsvoller als im heimischen, bekannten Gebiet der Schweiz, so der Sprecher. "Entsprechend werden die Pilotenschüler dafür vorbereitet, ausgebildet und trainiert", so Hofer.

In Kiel nutzten die jungen Piloten die Technik des Flughafens in Holtenau. "Es wurden Anflüge mit dem Instrumenten-Verfahren geübt", so Ulf Jahnke, Sprecher des Seehafens, der den Flughafen betreibt.

Diese Auslandsausbildung der Schweizer Luftwaffe erfolgt einmal im Jahr. Diese Flüge erfolgen jeweils in enger Absprache mit dem Gastland, so Armeesprecher Hofer. Häufig werde dabei auch in Skandinavien geflogen.