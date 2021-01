Kiel

Das Wissen eines Lebens, das Autor Josef Beller uns Bürgern schenkt.

Beller will damit Erfahrungen bewahren, die heute kaum mehr möglich sind. Denn vieles, was im Buch noch auf Fotos zu sehen ist, gibt es heute nicht mehr. Diese Erfahrung macht der 72-Jährige schon als Kind, als er in seiner Heimatstadt Hamburg beobachtet, wie in der Weide der Grünspecht seine Jungen großzieht und in einer Mergelkuhle „Wasserdrachen“, also Kammmolche, fängt. „Die Weide wurde bald zu Brennholz, die Mergelkuhle mit Friedhofsmüll verfüllt. Die Landschaften meiner Kindheit sind längst verloren“, sagt Beller. Dies prägt ihn ebenso wie das Bewusstsein für Naturzusammenhänge, das er so ganz nebenbei auf Ausflügen von seinem Vater und einigen Lehrern vermittelt bekommt.

Nach dem Studium der Landschaftspflege kartiert er zunächst die Natur in Niedersachsen, wechselt dann 1982 nach Schleswig-Holstein ins Landesamt für Naturschutz (heute: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume LLUR). Denn so eine Behörde gibt es damals in anderen Bundesländern noch gar nicht, und der junge Familienvater sieht eine Chance, dem Naturschutz zu mehr Gewicht bei politischen Entscheidungen zu verhelfen.

Gesammeltes Wissen zu Biodiversität und Seltenheit

Wie wohl kaum ein anderer lernt er Schleswig-Holstein im Wortsinne von Grund auf kennen, weiß, wo Seltenheiten wie die Gemeine Flussmuschel, der Juchtenkäfer und Ästiger Stachelbart einen Lebensraum haben. Schließlich wird Beller Dezernatsleiter für Ökosystemschutz, und als er am Ende seines Berufslebens gefragt wird, ob er nicht die wichtigsten Gebiete in puncto Biodiversität und Seltenheit in einem Buch vorstellen könnte, sagt er sofort ja.

„Ich ahnte nicht, was für einen Aufwand das bedeutet. Ich wollte nicht nur Fachleuten und den vielen ehrenamtlichen Naturschützern Futter geben, sondern auch die Bürger für das Thema interessieren. Und wem das zu fordernd ist, kann aus den vielen Fotos lernen. Denn in jedem steckt eine Botschaft“, sagt Beller, der damit den Blick für Schleswig-Holstein schärfen will. „Ich habe schon in den 80ern zu Minister Günther Flessner gesagt: Wir müssen Flächen kaufen, wo die Menschen mal ihre Decke ausbreiten können, wo Kinder herumlaufen und einfach mal gucken können, ohne dass man beobachtet, verscheucht wird oder den Mähdrescher hört.“

Welche Flächen empfiehlt Josef Beller heute? „Der absolute Hot Spot ist das Gebiet vom Schießplatz Putlos. Da gibt es naturbelassene Strände, aktive Steilküsten, Mineralgrasfluren, Trockenrasen, unbewirtschaftete Laubwälder und vieles mehr – ist aber alles für die Allgemeinheit nicht zugänglich. Aber wir haben noch andere Highlights. Schauen Sie sich die Nordoer Binnendünen an. Auch das Ahrensburger Tunneltal ist ein Muss, da können Sie nicht nur Moorfrösche und Mittelspechte erleben, sondern auch viel über die Altsteinzeit und das Mittelalter erfahren.“

Nach der Lektüre geht es auf Schatzsuche in die Natur

Aber auch vermeintlich Bekanntes erscheint nach der Lektüre in neuem Licht – der Tröndelsee in Kiel zum Beispiel, der Lanker See bei Preetz, die bewaldete Düne bei Noer oder auch der Bungsberg. Für jeden Hot Spot gibt es ein kurzes Kapitel, Fotos und einen Appell, was zum Erhalt notwendig ist. Anhand einer Karte am Ende seines Buches kann man dann nach der Lektüre auf Schatzsuche gehen.

Und welches Fazit zieht Beller, der mit seiner Frau in Kiel lebt? „Es ist Aufgabe von uns Älteren, unseren Kindern ihre Heimat zu erhalten. Aber es ist eine Illusion, zu glauben, dass wir die mögliche Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Landschaften auf einigen wenigen Prozenten der Landesfläche erhalten zu können. Das reicht nicht.“