Hundesteuer: So viel müssen Sie für Ihren Vierbeiner zahlen

Kiel

8259 Hunde leben in Kiel, 4402 in Neumünster, 3901 in Flensburg und sogar 9725 gibt es in Lübeck. Schleswig-Holstein ist auf den Hund gekommen. Die Zahl der Vierbeiner ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Das lässt auch die Haushaltskassen der Gemeinden klingeln: Im Jahr 2018 haben die Kommunen im Land 17 Millionen Euro durch die Hundesteuer eingenommen. Das sind 1,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Bad Segeberg und Lübeck für Hundehalter am teuersten

126 Euro müssen Halter jährlich für ihren ersten Hund in Kiel bezahlen. Damit liegt die Stadt landesweit auf den vorderen Plätzen. Zum Vergleich: In Neumünster sind es 120 Euro, in Rendsburg 100 Euro, in Eckernförde 80 Euro. In Bad Segeberg und Lübeck müssen Halter sogar 144 Euro für ihren „Ersthund“ im Jahr berappen. Werden so einige Hundebesitzer im Land benachteiligt? „Das Halten eines Hundes geht über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs hinaus und erfordert einen – wenn auch unter Umständen nicht sehr erheblichen – zusätzlichen Vermögensaufwand“, sagt Marc Ziertmann, Vorstandsmitglied im Städteverband Schleswig-Holstein. Heißt: Wer auf sein Haustier nicht verzichten will, muss mancherorts eben tiefer in die Tasche greifen.

Denn die Hundesteuer ist eine sogenannte örtliche Aufwandsteuer. Sie wird von den Gemeinden nach kommunalem Satzungsrecht erhoben und unterscheidet sich ähnlich wie die Grund- oder Gewerbesteuer selbst innerhalb der Landkreise erheblich.

Einige Gemeinden verzichten auf die Hundesteuer

Doch ganz frei können die Kommunen die Steuersätze dann doch nicht bestimmen. Viele verschuldete Gemeinden, darunter auch die kreisfreien Städte Neumünster und Flensburg, mussten vor einigen Jahren die Hundesteuer erhöhen. „Wir haben auf Empfehlung des Landes verschiedene Sätze, wie auch für die Hundesteuer angehoben, um weiter Konsolidierungshilfen in Anspruch nehmen zu können“, sagt Stephan Beitz, Pressereferent der Stadt Neumünster. So hielt man sich bei der Festlegung an den Mindestsatz des Innenministeriums. Der liegt bei 120 Euro für den ersten Hund. „Wir hätten sogar noch Luft nach oben gehabt, die Ratsversammlung hat sich aber letztlich dagegen entschieden“, heißt es dazu auch von der Stadt Flensburg.

Für kleinere Gemeinden hingegen lohnt es sich manchmal gar nicht die Hundesteuer zu erheben. Wenn die Verwaltungskosten nämlich in keinem Verhältnis mehr zum Ertrag stehen. 24 Gemeinden im Land verzichten komplett auf die Haushaltseinnahmen. So schaffte 1999 auch das heute knapp 1500 Einwohner zählende Lehmkuhlen im Kreis Plön die Abgabe auf einer Gemeinderatssitzung kurzer Hand ab. „Man stand damals vor der Frage, ob man die Steuer kräftig erhöht oder ob sie erlassen wird“, erklärt Lehmkuhlens Bürgermeister Günther Frehse. Die Gemeinde entschied sich für letzteres. Dabei ist es bis heute geblieben.

Kiel bekommt fast eine Millionen Euro von Hundehaltern

Pro Einwohner haben die Kommunen landesweit knapp sechs Euro an der Abgabe verdient. Kiel liegt mit 3,93 Euro unter dem Durchschnitt, wie aus den Daten hervorgeht, die das Statistikamt Nord zum gestrigen Welthundetag bekannt gegeben hat. Absolut lag das Hundesteueraufkommen im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt bei fast einer Millionen Euro. Lübeck hat mit Steuereinnahmen in Höhe von 1,3 Millionen Euro im Land die Schnauze vorn.

