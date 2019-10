Hundesteuer: So viel wurde eingenommen

Kiel

Wie das Statistikamt Nord am Montag weiter mitteilte, flossen damit je Einwohner knapp sechs Euro aus dieser Steuer.

Hundesteuer : Wo waren die Einnahmen am höchsten?

Die höchsten Aufkommen verzeichneten 2018 Lübeck mit gut 1,3 Millionen Euro und Kiel mit knapp einer Million.

Pro Kopf betrachtet waren die Hundesteuereinnahmen in den kleinen Gemeinden Gröde (51 Euro), Aebtissinwisch (39 Euro) und Holm (34 Euro) im vergangenen Jahr am höchsten. In 24 Gemeinden wurde keine Hundesteuer eingenommen.

Interaktive Karte: So viel haben die Kommunen 2018 pro Kopf eingenommen

Die Einfärbung der Kommunen richtet sich nach der 2018 eingenommenen Hundesteuer pro Kopf. Je dunkler die Färbung ist, desto mehr hat die jeweilige Kommune pro Kopf eingenommen. Mit einem Klick auf die jeweilige Kommune gelangen Sie außerdem zu den absoluten Zahlen für 2018 und 2017 (Quelle: Statistisches Landesamt).

