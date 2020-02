Hundesteuer: Wo Jäger nur die Hälfte zahlen

Bad Bramstedt/Kiel

In Bad Bramstedt hatte die FDP gemeinsam mit SPD und Grünen einen entsprechenden Antrag formuliert. Im Stadtparlament folgte auch die CDU dem Vorstoß. „Künftig zahlen Jäger für ihren Hund nur noch die Hälfte, also 60 anstatt 120 Euro im Jahr. Wir wollten das ehrenamtliche Engagement der Jäger honorieren“, begründet FDP-Fraktionschef Dennis Schröder die Entscheidung.

Immer wieder müssten Hunde angefordert werden, wenn nach Wildunfällen Rehe, Hirsche oder Wildschweine schwer verletzt flüchten würden. „Diese Tiere mithilfe von Jagdhunden aufzuspüren und von ihrem Leid zu erlösen, das ist für uns aktiver Naturschutz.“

Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein (LJV) fordert die Abschaffung der Besteuerung für Jagdhunde bereits seit einiger Zeit. Für LJV-Geschäftsführer Marcus Börner ist Bad Bramstedt ein Musterbeispiel. Städte und Kommunen müssten zumindest aber Steuerermäßigungen für Vierbeiner, die dem Gemeinwohl dienen, ermöglichen, fordert Börner.

Gemeinde Seth streicht die Steuer auf Gebrauchshunde

11.000 Jagdhunde gibt es in Schleswig-Holstein. „Die Ausbildung ist kosten- und zeitintensiv“, sagt Börner. Rund 2000 Ausbildungsstunden müssten Hundeführer investieren. „Der Aufwand dient jedoch der ganzen Gesellschaft, ob beim Wildunfall oder in der Seuchenprävention“, betont der Geschäftsführer des Landesjagdverbands in Flintbek.

Unverständlich sei, dass viele Städte und Gemeinden das gesellschaftliche Engagement der Hundeführer nicht würdigten: „Sogenannte Gebrauchshunde erfüllen wichtige Aufgaben – nicht nur bei Jägern, sondern auch in Rettungsstaffeln oder im Bereich des Katastrophenschutzes“, argumentiert Börner. Sein Verband fordert Steuererleichterungen – besser noch: die Abschaffung der Besteuerung von Gebrauchshunden.

Sollte die Hundesteuer auf sogenannte Gebrauchshunde abgeschafft werden? Ja, sie leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Das sollte man auch finanziell würdigen. Nein, sie sollten wie alle anderen Hunde behandelt werden. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sollte die Hundesteuer auf sogenannte Gebrauchshunde abgeschafft werden? Sollte die Hundesteuer auf sogenannte Gebrauchshunde abgeschafft werden? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, sie leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Das sollte man auch finanziell würdigen.

Nein, sie sollten wie alle anderen Hunde behandelt werden. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Lesen Sie auch: So viel müssen Sie für Ihren Vierbeiner zahlen

Ein positives Beispiel sei auch die Gemeinde Seth im Kreis Segeberg. „Sie streicht die Steuer komplett“, sagt Börner. Auch Eutin ( Kreis Ostholstein) und Plön haben die Hundesteuer für Jagdhunde ganz oder teilweise abgeschafft. Die Gemeinde Osterrönfeld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) verzichte sogar grundsätzlich auf die Erhebung einer Hundesteuer.

Lesen Sie auch: Kommentar von Bastian Modrow zum Thema Hundesteuer

Als negatives Beispiel hebt der LJV die Stadt Bad Oldesloe ( Kreis Stormarn) hervor: „Dort ist gerade der entgegengesetzte Schritt gemacht worden: Bislang waren Jagdhunde kostenfrei, nun zahle ich 120 Euro pro Jahr, obwohl ich regelmäßig auch nachts bei Wildunfällen alarmiert werde“, so Börner. Hier müssten einheitliche Regelungen her. In letzter Konsequenz müsse das Land entsprechende Regelungen schaffen, so der Landesjäger.

Städte und Dörfer sollen weiterhin selbst über Hundesteuer entscheiden

Laut Kommunalem Abgabengesetz des Landes entscheiden Städte und Gemeinden über die Erhebung und Höhe der Hundesteuer. Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) will daran auch nichts ändern. Er verweist auf die Lenkungswirkung der Hundesteuer, um die Zahl der Vierbeiner innerhalb einer Gemeinde auf ein „erträgliches Maß“ zu begrenzen. „Die große Mehrzahl der Hunde ist heute nicht Gebrauchs- oder Assistenzhund, sondern Familienmitglied, Spielgefährte und treuer Begleiter“, sagt Grote.

Lesen Sie auch: 2/3 der KN-Leser wollen keine Hundesteuer mehr

Hundehalter nutzten intensiv öffentliche Grünflächen und Parks, die zugleich weiteren Nutzern, beispielsweise Joggern und Eltern mit ihren Kindern zur Verfügung stünden. Deshalb bräuchten die Städte und Gemeinden ein Lenkungsinstrument, um auf eine ausgewogene Zahl hinzuwirken. „Vor Ort kann am besten über die Höhe der Steuer und über die Frage entschieden werden, welche Hunde ganz oder teilweise befreit werden sollen“, so Grote. Ohnehin seien Jagdhunde von Berufsjägern oder Förstern schon heute befreit.

Dem Landesjagdverband geht es allerdings um die Freizeitjäger. „Gerade im Hinblick auf die drohende Afrikanische Schweinepest muss die Politik umdenken“, fordert LJV-Geschäftsführer Börner. Aus historischer Sicht sei die Hundesteuer ein längst überholtes Überbleibsel einer vor rund 200 Jahren eingeführten Luxussteuer. Jagdhunde dienten dem Wohle des Wildes und nicht der Wertschöpfung der Gemeinden, „die mit der Erhöhung der Hundesteuer ihre klammen Kassen auffüllen“.

Laut Innenministerium erhoben zuletzt 24 von 1106 Gemeinden in Schleswig-Holstein keine Hundesteuer.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.