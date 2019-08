Husum

Laut Polizei gab sich ein englisch sprechender Mann sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Er erklärte dem Husumer, dass man über die IP-Adresse Fehler auf dessen Computersystem festgestellt habe. Der Betrüger erhielt Fernzugriff auf den Computer des Opfers und zeigte ihm vermeintliche Fehler.

Im Laufe des Telefonats wurde er mit weiteren Personen verbunden. Schließlich wurde dem 76-Jährigen vorgegaukelt, dass zu Testzwecken 5000 Euro auf dessen Konto überwiesen werden. Eine solche Buchung wurde natürlich nicht ausgeführt, dem Opfer aber auf seinem Konto angezeigt, da die Betrüger längst Zugriff auf den Computer und dessen Steuerung übernommen hatten.

5000 Euro ließen sich nicht mehr zurückholen

Im Laufe des weiteren Gesprächs wurde der Mann gebeten, die 5000 Euro zurückzuüberweisen. Nachdem der Geschädigte diese Buchung ausgeführt hatte, schwante ihm Böses und er nahm Kontakt mit seiner Bank auf. Das Geld war überwiesen und ließ sich nicht mehr zurückholen.

Die Polizei geht davon aus, dass es auch noch weitere Geschädigte geben könnte. Diese sollen sich mit der Kriminalpolizei in Husum in Verbindung setzen: Telefon 04841 - 830 0.

Was sollen Menschen tun, wenn Microsoft anruft?

Die Microsoft-Betrugsmasche ist der Polizei nicht neu: "Es gibt mittlerweile verschiedene Vorgehensweisen", teilen sie mit. Wichtig für Betroffene: "Die Firma Microsoft ruft niemanden an und weist auf Probleme am Computer hin", so die Polizei. Wenn Microsoftmitarbeiter anrufen, sollen Betroffene das Telefonat deshalb sofort beenden.

Wie funktioniert die Microsoft-Betrugsmasche?

Die Anrufer sprechen häufig nur gebrochen Deutsch und fordern die Geschädigten auf, an ihrem Computer einige Tastenkombinationen einzugeben sowie eine Fernsteuerungssoftware herunterzuladen. Wenn dies nicht funktioniert, werden einfach die Kreditkartennummern erfragt, und viele Opfer geben diese bereitwillig für die angebliche "Dienstleistung" heraus.

Im Hintergrund spielt sich dann meist folgendes ab: Die Täter übernehmen die volle Kontrolle über den PC der Opfer. Sie fordern sodann die Geschädigten auf, ihre Banking-Software zwecks Überweisung der Rechnung für die Dienste zu starten und manipulieren die Überweisungen unbemerkt.

Außerdem wurde beobachtet, dass im Hintergrund andere Programme geöffnet wurden, um an weitere Zugangsdaten für andere Accounts zu gelangen. Teilweise werden Dateien unbrauchbar gemacht.

Die Opfer haben dann keine Chance mehr, außer das Telefonat zu beenden und den PC vom Netz zu nehmen (LAN- bzw. WLAN-Verbindung trennen: "Stecker ziehen").