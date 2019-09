Im Prozess gegen den Ex-Leiter des Weißen Rings in Lübeck hat das Amtsgericht den Angeklagten während der Vernehmung zweier Frauen zu mutmaßlichen sexuellen Belästigungen von der Verhandlung ausgeschlossen. In einem Fall mussten am Montag auch alle Zuschauer den Saal des Lübecker Gerichts verlassen.