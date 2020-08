Kiel

Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben dieses Jahr die Grippesaison schneller abebben lassen. „Mit der Kontaktsperre war die Grippewelle ziemlich kurzfristig weg“, sagt Prof. Helmut Fickenscher vom Institut für Infektionsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Erkältungssymptome seien in der Öffentlichkeit nicht toleriert worden. „Maßnahmen wie bessere Händehygiene, die Distanzierung voneinander und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die eine Verbreitung des Coronavirus eingrenzen sollten, haben auch gegen Ansteckungen mit Grippe geholfen“, so der Mediziner.

Bevor im März die ersten Corona-Maßnahmen in Kraft traten, waren im Februar innerhalb von vier Wochen 1788 Grippefälle in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Während sich sonst Ende März die wöchentlich registrierten Fälle zumeist im dreistelligen Bereich bewegen, wurden dieses Jahr in der 13. Kalenderwoche nur noch 93 neue Influenza-Infektionen gemeldet. Ende April waren es nur noch drei.

Laut dem Robert-Koch-Institut startete die Grippewelle Anfang Januar und dauerte elf Wochen lang. Ihren Höhepunkt erreichte sie demnach in den ersten beiden Februarwochen. Bundesweit gab es seit Oktober 541 Todesfälle durch Influenza-Infektionen. In der Vorsaison starben 957 Menschen.

Zum Vergleich: Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden bundesweit bereits mehr als 9000 Todesfälle registriert. Auch auf die Ausbreitung von Husten und Schnupfen wirkten sich die Pandemie-Regeln positiv aus. „Die Nachfrage nach Erkältungsmedikamenten ist seit Beginn des Corona-Geschehens deutlich geringer geworden“, sagt Monika Hauschild von der Kieler Aesculap-Apotheke. Das Masketragen hat aus ihrer Sicht für weniger Ansteckungen gesorgt.

Allerdings hätten sich manche Kunden mit normalen Erkältungssymptomen auch einfach nicht in die Apotheken getraut. Magen-Darm-Mittel seien ebenfalls weniger verkauft worden, so Hauschild. Das hänge damit zusammen, dass häufiger Hände gewaschen wurde, aber auch damit, dass weniger verreist wurde.

Fickenscher hofft, dass sich der Umgang mit Erkältungskrankheiten nachhaltig ändert. „Jetzt konnte niemand mit einer kräftigen Erkältung zur Arbeit gehen, bei ein wenig Schniefen wurden die Leute gleich nach Hause geschickt. Das hat nicht nur dazu geführt, dass die Menschen schneller wieder gesund geworden sind, sondern auch, dass sie niemanden im Büro angesteckt haben. Das war ein massives Umdenken.“ Er fordert, dass Maßnahmen wie die Abstandsregel oder der Mund-Nasen-Schutz für jede Grippesaison zum Standard werden.

