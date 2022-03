Kiel

Ist das leicht! Ein politischer Mitarbeiter schlägt sich an die Stirn, als ein Sprecher die ersten anonymisierten Statements vorliest – dem versierten Zuhörer ist offenbar sofort klar, wer sich hinter welcher Aussage verbirgt. Es ist Mittwochabend kurz nach 20 Uhr, die Kieler Industrie- und Handelskammer (IHK) hat ihre Mitglieder zum Landtagswahl-Kandidatencheck „The Choice“ eingeladen, und 50 Unternehmerinnen und Unternehmer sitzen in einer großen ehemaligen Werkshalle auf dem Industriegelände Strandort in Friedrichsort.

Kamerateams, buntes Scheinwerferlicht und Kunstnebel sorgen für Studio-Atmosphäre, und als erstes äußern sich die sechs Spitzenleute der im Landtag vertretenen Parteien zu drei wirtschaftspolitischen Fragen – bloß, dass es sich frei nach der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ um eine sogenannte Blind Audition handelt, sozusagen das Wahl-o-Mat-Prinzip als Showkonzept: Eine neutrale Stimme verliest die Aussagen der Kandidaten 1 bis 6, hinter denen sich Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD), Monika Heinold (Grüne), Bernd Buchholz (FDP), Lars Harms (SSW) und Jörg Nobis (AfD) verbergen. Sie sind nicht zu sehen, sondern warten hinter der Bühne auf ihren Auftritt.

Erster Stimmungstest für bevorstehende Massenveranstaltungen

Es ist das erste Aufeinandertreffen aller Spitzenkandidaten in der beginnenden heißen Wahlkampfphase, noch ist die Stimmung hinter den Kulissen freundlich und schulterklopfend. Und doch wächst die Anspannung: Die IHK-Veranstaltung ist ein erster Stimmungstest für bevorstehende Massenveranstaltungen.

„Nun müssen Sie sich entscheiden“, fasst der Sprecher die erste Runde frei nach Rudi Carrells Verkupplungsshow „Herzblatt“ zusammen. Jetzt folgt der empfindliche Teil der Veranstaltung. Die Zuschauer sollen wählen, mit wem aus der Kandidatenriege sie gleich an einem von sechs Tischen diskutieren möchten. Neben jedem Sitzplatz steht jeweils eine Leuchte mit einer Glühbirne an der Spitze. Je nachdem, wen der Gast wählt, leuchtet die Lampe weithin sichtbar in der Farbe des noch immer anonymen Kandidaten. Das Ganze ist eine Art öffentliches Ranking: Wessen Aussagen sorgen für Interesse – und wessen eher nicht?

Losse-Müller sorgt für die größte Neugier

Endlich folgt die Auflösung, 46 Stimmen werden insgesamt gezählt. Elf Unternehmerinnen und Unternehmer haben Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ausgewählt, fünf Lars Harms, nur einer will mit Kandidat 3 ins Gespräch kommen, hinter dem sich der AfD-Abgeordnete Jörg Nobis verbirgt. Mit 18 Lichtern verzeichnet SPD-Mann Thomas Losse-Müller (Kandidat 4) die größte Neugier.

Monika Heinold dagegen muss erkennbar schlucken: Mit nur einem Interessenten ist sie gleichauf mit dem AfD-Bewerber – und mit dem will die Finanzministerin nun wirklich nicht verglichen werden. Amtsinhaber Daniel Günther (Kandidat 6) punktet bei zehn Firmenchefs, er dürfte am leichtesten erkennbar gewesen sein: In jeder seiner Aussagen war von „Kurs halten“ die Rede – es ist der Wahlslogan der Union.

Die IHK hat sich die aufwendige und ins Internet gestreamte Show (www.ihk-kiel.de/thechoice) einen sechsstelligen Betrag kosten lassen. „Wir wollten ein Highlight setzen“, sagt Hauptgeschäftsführer Jörg Orlemann. „Immerhin geht es um eine Landtagswahl, und wir meinen, dass Wirtschaft ein essenzieller Bestandteil der Politik sein sollte.“ Zuletzt bei der Bundestagswahl habe Ökonomie nur eine untergeordnete Rolle gespielt. „Das war nicht gut.“

Am Ende blickt man in zufriedene Gesichter. „Ich fühle mich als Badener in Schleswig-Holstein gut aufgehoben“, sagt der Hotelier Thomas Hildebrandt aus Neumünster. Losse-Müller habe ihn positiv überrascht, Buchholz aber regelrecht begeistert. „Er ist unternehmernah und hat eine erfrischende Art.“

Ulrik Schlenz, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Wankendorfer, sagt, dass ihn Günther am meisten überzeugt habe. Erstaunt habe ihn aber, wie viel Deckungsgleichheit die Aussagen der Politikerinnen und Politiker zum Ausbau der erneuerbaren Energien aufweisen. „Ich finde regenerative Energien gut, bin aber skeptisch, ob wir unseren gesamten Bedarf damit decken können.“

Janine Kordes von der Firma Kordes Seifen und Schulz Industriereiniger ist vom SSW-Mann Harms überrascht. „Den fand ich ansprechend, hatte ihn aber zuvor gar nicht auf dem Schirm. Aber ich stehe voll auf Bernd Buchholz – auch inhaltlich.“