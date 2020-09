Achterwehr

Wie kann es weitergehen? Die Frage treibt Silke Schumann in ihrem gesamten Berufsleben an. Als sie als Versicherungskauffrau arbeitete, sollte es mit einem BWL-Studium weitergehen. Als ein Praktikum anstand, war klar, es sollte für die Vervollkommnung ihrer Englisch-Kenntnisse und das Kennenlernen neuer Kulturen genutzt werden. Sie entschied sich für Afrika und entdeckte dort schnell eine weitere Perspektive für sich.

Neue Perspektiven gehören zum Leben dazu

Nach fünf Jahren, in denen sie in diversen Lodges und Camps in diversen Ländern und mit einem Reiseveranstalter in Südafrika arbeitete und viele Kontakte knüpfte, kehrte sie 2010 nach Schleswig-Holstein zurück. Die Familiengründung stand an - und der Sprung in die Selbstständigkeit.

Die Rückkehr nach Deutschland war ein harter Schnitt

„Die Rückkehr nach Deutschland war eine ziemliche Umstellung, weil die Mentalität sich doch sehr unterscheidet“, sagt Silke Schumann und erinnert sich an einen Besuch im Baumarkt. „Ich war hochschwanger und steuerte mit meinem bepackten Einkaufswagen die Kasse an, als sich – zack, zack! - noch schnell mehrere Männer an mir vorbeidrängten, um vor mir an der Kasse zu sein. So etwas wäre in Afrika niemals passiert. Hier muss alles immer schnell gehen. Das Menschliche kommt mir da oft zu kurz.“

Reiseveranstalterin und Mutter - passt prima

Für die junge Mutter steht fest: Einen reinen Bürojob wie früher will sie nicht mehr. Und weil sie schon in Afrika für Freunde und Familien immer wieder Reisen organisiert hat, macht sie sich als Reiseveranstalterin selbstständig und gründet in Melsdorf die Destination Afrika. Für sie als Mutter von inzwischen drei Kindern hat sich die Selbstständigkeit als Vorteil erwiesen. „Ich habe ja kein Reisebüro, das zu bestimmten Zeiten geöffnet haben muss, sondern als Reiseveranstalterin organisiere ich Reisen für Menschen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.“

Viele sparen lange auf ihre Traumreise

Die Kunden sind oft Familien oder Gruppen, die ihre Reise individuell nach ihren Interessen zusammenstellen wollen. Viele sparen sehr lange auf ihre „Traumreise“ und nehmen sich dann Zeit, um in die Natur und Kultur einzutauchen. „Das bedeutet viel Beratung und Absprachen, und oft haben die Kunden dafür eher am Wochenende oder abends Zeit. Das kann ich gut mit der Familie unter einen Hut bringen.“

Viel Verstänndnis seitens der Kunden in der Corona-Krise

Das persönliche Verhältnis zu den Kunden erweist sich auch in der Corona-Krise als Vorteil. Als im März die Reisewarnungen kommen und die Kunden einen Anspruch auf Rückerstattung der Reisekosten haben, steht schnell fest: Silke Schumann kann das Geld aus Afrika nicht zurückholen, selbst aber nicht alle Reisekosten ersetzen. „Ich habe jeden Kunden angerufen und war erstaunt, mit wie viel Verständnis sie zu einer Lösung bereit waren, etwa mit Ratenzahlung oder Umbuchungen aufs nächste Jahr. Innerhalb von zwei Wochen war das geklärt. Das hat mir eine große Last genommen.“ Silke Schumann stoppt die Steuerzahlungen, reduziert die Fixkosten.

Nur warten war für Silke Schumann keine Option

Ihre Mitarbeiterin, die Reisekauffrau Luise Ohm, muss sie zwar in Kurzarbeit schicken, doch einen Tag in der Woche treffen sie sich und überlegen: Wie kann es weitergehen? „Es war schnell klar, dass es keine Gewissheit gibt. Nur warten bringt nichts, das passt auch nicht zu uns. Also war klar: Wir müssen selbst kreativ werden“, sagt Luise Ohm (49).

Ein Trostpaket für alle, die Afrika lieben

So entsteht das Projekt „ Africa in a box“, sozusagen ein Trostpaket fürs Zuhause, ein paar Stunden Afrika-Erlebnis für Garten, Balkon, Strand und Picknick - oder ein Geschenk für alle, die in dieser Zeit unter Fernweh leiden. Doch womit soll das Paket gefüllt werden?

Authentisch und persönlich - das ist die Box

Der Inhalt soll authentisch, persönlich und hochwertig sein. So enthält die erste „ Africa in a box“ die typische farbenfrohe Decke der Massai, die Shuka, die als Picknick- und Tischdecke oder Umhang genutzt werden kann. Natürlich ist ein Gewürz aus Sansibar dabei, der Cider Savanna Dry, der gerne beim Sonnenuntergang getrunken wird, und das Biltong, getrocknetes Fleisch. „Das dürfen wir zurzeit nicht importieren. Also wird es hier aus Rind nach Originalrezept hergestellt.“ Dazu gibt es ein afrikanisches Rezept und zu jedem Teil eine kleine Hintergrundgeschichte.

Die nächste Box ist schon in Planung

Und damit man die auch in der Dämmerung lesen kann, gehört auch ein hochwertiges Sonnenglas dazu, das fair in Afrika hergestellt wird, bis zu 24 Stunden Licht gibt und in den Townships Südafrikas für Licht sorgt. „Das treibt zwar den Preis hoch, aber wir möchten mit der Box auch ein wenig für Afrika tun“, sagt Schumann. „ Africa in a box“ kostet 96 Euro, und es soll nicht dabei bleiben: Für Herbst und Winter ist schon die nächste Box in Planung. Es muss ja weitergehen.

Weitere Informationen unter www.destination-africa.de

