Polizeieinsatz am Sonnabend - Illegale Impfaktion in Lübeck: Teilnehmer wurden per Mail benachrichtigt

Auf dem Lübecker Flughafengelände könnten gestern nicht zugelassene Vakzine verimpft worden sein. Die Polizei hatte eine illegale Impfaktion aufgelöst. Die Teilnehmer wurden offenbar per Mail kontaktiert.