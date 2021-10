Im November soll Maskenpflicht in Schulen gelockert werden

Kiel

Im November soll die Maskenpflicht im Klassenraum fallen, bekräftigte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag. Nach den Herbstferien bleibt es zwar noch für zwei Wochen bei der Vorgabe, sollte die Pandemielage aber günstig bleiben, schwebt ihr eine Lockerung vor. „Die Details sind gerade in der letzten Abstimmung, aber ich gehe davon aus, dass wir etwa an den Sitzplätzen auf die Masken verzichten werden, während auf den Laufwegen weiterhin die Maske getragen wird“, sagte Prien. Wie berichtet, soll damit mehr Normalität in den Klassenzimmern einkehren.

SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat mahnte, dass das Land nicht nur von den tatsächlichen Infektionszahlen im Herbst abhängig machen sollte, ob und wie weit die Maskenpflicht gelockert werden könne. Auch der Faktor, ab wann es einen Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren gebe, müsse eine Rolle spielen. „Sicherheit sollte hier vor Schnelligkeit gehen. Hoffen wir, dass die vergleichsweise guten Impfzahlen die Corona-Welle im Herbst 2021 deutlich schwächer ausfallen lassen als im Herbst 2020“, so Habersaat.

Lehrerverband warnt vor Ende der Maskenpflicht

Der Lehrerverband forderte unterdessen, dass die Maskenpflicht für den Herbst und Winter bleibt. Das zu frühe Abschaffen von Maskenpflicht, Test- und Quarantänemaßnahmen erhöhe die Gefahr, dass die Schule zur „Blackbox“ werde, sagte der Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Zum Herbstferienbeginn zog Prien eine positive Bilanz für das bisherige Schuljahr. „Wir haben nach den Sommerferien neun Wochen erfolgreichen Präsenzunterricht in Schleswig-Holstein erlebt. Die Schülerinnen und Schüler konnten nach den schwierigen Monaten des Lernens in der Pandemie gut wieder in den Schulen ankommen“, so ihr Fazit. Die Lehrkräfte hätten mit besonderem Einfühlungsvermögen Kindern und Jugendlichen geholfen, gut in den Lern- und Lebensort Schule hineinzufinden.

128 Schülerinnen und Schüler wurden diese Woche positiv getestet

Laut Dashboard des Ministeriums wurde diese Woche bei 128 Schülerinnen und Schülern eine Corona-Infektion nachgewiesen. Am häufigsten traten Fälle in Gemeinschafts- und Grundschulen auf. Zum Vergleich: Kurz nach den Sommerferien fielen pro Woche noch an die 300 Tests positiv aus. Seit August wurden insgesamt 2213 Corona-Fälle unter Schülerinnen und Schülern registriert, unter den Lehrkräften gab es nur 36 Positivmeldungen nach PCR-Tests.

„Außer in ganz wenigen Einzelfällen, in denen einzelne Lerngruppen zu Beginn des Schuljahres in Quarantäne mussten, haben sich die Schulen durch konsequentes Testen und die Maskenpflicht nicht als Orte gezeigt, an denen sich die Pandemie besonders ausbreitet“, sagte Prien. Nur in einer Gemeinschaftsschule in Lübeck war der Unterricht diese Woche für einen Tag beeinträchtigt.

Auch nach den Herbstferien sollen sich die Schülerinnen und Schüler weiterhin zweimal pro Woche in der Schule testen. In der unterrichtsfreien Zeit der kommenden zwei Wochen können sich die Kinder zu Hause testen und eine qualifizierte Selbstauskunft ausfüllen. Die Kits dafür bekommen sie von den Schulen zur Verfügung gestellt. Es sei die Pflicht der Gesellschaft, eine Solidarität mit den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, die auf vieles verzichten mussten, um die Erwachsenen vor der Pandemie zu schützen. Prien: „Das heißt, dass wir bis auf Weiteres ein kostenloses Testangebot vorhalten, damit Kinder und Jugendliche auch in der Freizeit an Sport, Musik und Gemeinschaftserlebnissen teilnehmen können.“

Jeder zweite Jugendliche doppelt geimpft

Als einen Erfolg bezeichnete Prien die Impfaktion an den Schulen. Mehr als 13 000 Jugendliche und ihre Angehörigen haben demnach die Möglichkeit genutzt, sich in der Schule den Corona-Schutz geben zu lassen. „Heute freuen wir uns darüber, dass schon jede zweite Schülerin und jeder zweite Schüler im Land im Alter zwischen zwölf und 17 doppelt geimpft ist und wir damit bundesweit an der Spitze liegen.“ Das sei ein wichtiger Baustein für verlässlichen Präsenzunterricht an den Schulen.

49,4 Prozent der Unter-18-Jährigen in Schleswig-Holstein haben bereits vollen Impfschutz, deutschlandweit liegt der Anteil in der Altersgruppe bei 34,6 Prozent.