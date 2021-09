Kiel

Die Landesregierung hat einen neuen Imagefilm herausgebracht. Diesmal steht kein Schaf auf dem Deich. Es ziehen keine Krabbenfischer in der Abendsonne hinaus aufs Meer, gefolgt von kreischenden Möwen, auch tanzen keine Trachtengruppen. Stattdessen sind Windräder, Eisbader und Kitesurfer zu sehen, Wolken werden zu Clouds, coole junge Leute fegen auf E-Rollern am Germaniahafen entlang, in Wacken begeistern Hardrocker ein Riesenpublikum, Sterneköche zaubern filigrane Tellergerichte, und ein Yoga-Anhänger taucht still hinab in die Tiefen des Seins.

„Schleswig-Holstein. Wenn Du alles haben kannst“: Der Zweiminüter, den das Wirtschaftsministerium in dieser Woche auf der Website „Der-echte-Norden.info“ veröffentlicht hat und ab nächster Woche überregional auf Messen und in den sozialen Medien ausspielen will, präsentiert den Norden als modernen, innovativen und dynamischen Standort – ein Land, in dem es sich gut leben und arbeiten lässt.

Der 120 000 Euro teure Film ist Teil einer neuen Ansiedlungsstrategie des Landes, die auf die Branchen Gesundheit, Digitales, Ernährung und erneuerbare Energien zielt. Angesprochen werden sollen Investoren, Unternehmerinnen, Firmengründer, Start-ups und Fachkräfte – und zwar vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Warum dort?

Bis 2030 fehlen in Schleswig-Holstein 100 000 Fachkräfte

Aus diesen drei Ländern kommen die meisten und treuesten Feriengäste. „Wenn Schleswig-Holstein dort doch als Urlaubsland beliebt ist“, sagt Wirtschafts-Staatssekretär Thilo Rohlfs, „überlegen es sich die Menschen eher, sich hier bei uns auch dauerhaft niederzulassen, eine qualifizierte Arbeitsstelle anzutreten oder in ein Unternehmen zu investieren.“

Bis zum Jahr 2030 fehlten dem Norden etwa 100 000 Fachkräfte. Entsprechend zeige der Film nicht nur junge Familien und Freizeitaktivitäten, sondern auch Erfindergeist, internationale Verbindungen und den Megatrend Wasserstoff.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) verwies am Freitag im Landtag darauf, dass er das Land bei der Ansiedlung von Unternehmen aus dem In- und Ausland auf „einem guten Weg“ sehe. Es gehe aber darum, die industrielle Basis zu stärken und gezielt in Schlüsselbranchen zu werben. Insgesamt will das Land bis zum Jahresende 555 000 Euro in seine Kampagne investieren.

SPD unterstützt den Imagefilm für Schleswig-Holstein

Aus Sicht der SPD ist eine solche Anstrengung bitter nötig. Sowohl die Wirtschaftskraft als auch die Akademikerquote lägen deutlich unter dem bundesweiten Durchschnittsniveau, mahnte der Wirtschaftspolitiker Thomas Hölck. „Und bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze ist Schleswig-Holstein Schlusslicht. Sie müssen endlich begreifen, dass Sie als Landesregierung vorangehen müssen.“

Staatssekretär Rohlfs will das so nicht stehen lassen. Gerade grüne Energie sei ein Standortfaktor, den das Land ausspielen könne. „Energieintensive Unternehmen signalisieren ein hohes Interesse.“ Angesichts steigender CO2-Preise und der steigenden Bedeutung der Klimabilanz habe der Norden enormes Potenzial.