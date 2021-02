Kiel

Wie viel Impfstoff im Februar überhaupt in den Norden kommt, mochte ein Sprecher das Gesundheitsministerium in Kiel nicht beziffern. „Das werden wir erst dann verlässlich wissen, wenn der Impfstoff tatsächlich ankommt.“

Angekündigt hat AstraZeneca für Deutschland 600 000 Dosen für den 7. Februar. Gemessen an der Einwohnerzahl müsste Schleswig-Holstein davon rund 21 000 erhalten. Von Moderna sollen Schleswig-Holstein bis zum 13. Februar weitere 6440 Impfdosen zustehen und auch Biontech will weiter liefern. In den Impfzentren hofft man, dass die Impfungen damit deutlich an Fahrt aufnehmen.

Anzeige

AstraZeneca für Gesundheitspersonal und Rettungsdienst

In Kiel will man ab 15. Februar die Vormittage ausschließlich für den Impfstoff von AstraZeneca nutzen. Mit dem Präparat werden nur Menschen unter 65 Jahren geimpft, bis weitere Studien die Wirksamkeit und Sicherheit bei Älteren nachweisen. „Die Altersgrenze ist kein Problem. Es gibt unter den Impfberechtigten mit erster Priorität genügend Personen unter 65“, sagt der ärztliche Leiter des Kieler Impfzentrums, Dennis Kramkowski.

So müssten noch viele Pflegekräfte von ambulanten und Hospizdiensten geimpft werden, aber auch Mitglieder der Rettungsdienste und die Kräfte aus den Pflegeheimen.

Bei AstraZeneca besser spät nachimpfen

Die zweite Impfung erfolgt bei dem Impfstoff von AstraZeneca erst nach neun bis 12 Wochen. Untersuchungen haben gerade gezeigt, dass die Wirksamkeit bei einem Abstand von rund 12 Wochen am höchsten ist.

Die Nachmittage werden im Kieler Impfzentrum für Menschen ab 80 Jahren reserviert. Sie erhalten den Impfstoff von Biontech. Für einen Teil ist es bereits die zweite Impfung.

Lesen Sie auch: So kommen Senioren an ihren Impftermin

Es werden aber zunehmend Menschen über 88 Jahren kommen, die ihren Termin per Pin-Code gebucht haben und nun ihre erste Impfung erhalten. Die Zweitimpfung gibt es beim Biotech- und Moderna-Impfstoff nach 35 Tagen.

Schleswig-Holstein auf Platz 3 beim Impfen

Bisher haben 3,2 Prozent der Schleswig-Holsteiner die Erstimpfung und 0,7 Prozent beide Impfungen erhalten – das ist bundesweit Platz drei nach Mecklenburg-Vorpommern (3,7 Prozent Erstimpfungen) und Rheinland-Pfalz (3,5 Prozent).

In den Impfzentren wurden 42394 Personen geimpft, darunter ein Teil bereits zum zweiten Mal.

In Schleswig-Holstein sind die Impfungen besonders bei den Bewohnern von Pflegeheimen weit fortgeschritten: Insgesamt waren die Mobilen Impfteams bereits in 527 der 542 Heime im Land. 49432 Personen haben dort die erste Impfung und 8050 auch bereits die Zweitimpfung erhalten - meist Bewohner, aber auch Gesundheitspersonal, wenn noch Impfstoff übrig war.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heimbewohner beim Impfen vorn

Damit sind die Heime in Kiel, Lübeck und dem Kreis Plön sowie in fünf weiteren Kreisen zu 100 Prozent mit Erstimpfungen versorgt, in den restlichen Kreisen und Flensburg liegt die Rate bei mindestens 94 Prozent. Die Zweitimpfungen erfolgen nach 35 Tagen. Nach weiteren zehn bis 14 Tagen ist die Schutzwirkung dann voll ausgebildet.

Auch in den Krankenhäusern im Land laufen die Impfungen noch. Dabei wird auf optimale Ausnutzung des Impfstoffs gesetzt: "Bei Biontech konnten immer 6 statt 5 Impfdosen gewonnen werden, bei Moderna immer 11 statt 10 - dank des geschulten und motivierten Personals in der UKSH-Apotheke", sagt UKSH-Sprecher Oliver Grieve. Bisher seien 6400 Mitarbeiter geimpft. Dank genauer Terminplanung und Onlinebestätigung seien am Ende der 'Impftage nur sehr geringe Impfdosen übriggeblieben. Diese seien an anderes Personal vergeben worden - vorzugsweise an die Mitarbeiter und Helfer der Impfzentren. Nur zwei Impfspitzen konnten demnach nicht verwendet werden - sie waren zu Boden gefallen.