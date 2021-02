Ab 15. Februar soll in den Impfzentren in Schleswig-Holstein auch Impfstoff von Astrazenaca verimpft werden. Bisher standen nur die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und – in deutlich kleinerem Umfang – von Moderna zur Verfügung. Bei Astrazeneca erfolgt die Zweitimpfung deutlich später.