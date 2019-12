Bei vielen Landwirten in Schleswig-Holstein macht sich Endzeitstimmung breit. Allein in den vergangenen 20 Jahren sind mehr als 6000 Betriebe und damit ein Drittel der Unternehmen auf der Strecke geblieben: „Wir beobachten einen beschleunigten Strukturwandel“, heißt es bei der Landwirtschaftskammer.

Agrarland in Gefahr: Immer mehr Höfe in Schleswig-Holstein geben auf

Von KN-online (Kieler Nachrichten)