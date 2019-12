Immer mehr Schafrisse: In Dithmarschen wächst die Angst vor dem Wolf

Tellingstedt

Knapp zehn Jahre ist es her, da zogen die Kaminskys aufs Land. Raus aus der Stadt – in Rederstall, unweit von Tellingstedt in Dithmarschen, kauften sie am Ortsrand einen Resthof. Pferde, Hühner, Hunde und Schafe sollten das familiäre Idyll abrunden. Doch der Traum ist vorbei: „Seitdem es die ersten Risse durch Wölfe in der Region gegeben hat, geht morgens der erste Blick auf die Koppeln, ob noch alle da sind“, sagt Claudia Kaminsky.

Alle – das sind ihre 30 Schafe. „Rauwollige Pommersche Landschafe“, konkretisiert die 43-Jährige. Dagmar, Maja, Daisy – jedes Tier hat einen Namen. Eine Geschichte. „Unser Herz hängt an den Tieren“, sagt sie und man glaubt es ihr. In Gummistiefeln steht sie auf der matschigen Koppel hinter dem Bauernhof. Geschwind traben die Tiere heran, suchen Nähe. „Es sind nicht einfach nur Nutztiere, die man sich hält. Das ist ein inniges Verhältnis“, erklärt die Züchterin.

Wolf ist Dauerthema

Doch so groß ihre Passion für die lautstark blökenden Schafe mit den markanten dunklen Köpfen auch ist, die Sorge um ihre Herde ist ihr ebenso anzusehen. Immer wieder scannt sie geradezu den nebelverhangenen Horizont ab, sucht nach dem, vor dem sich die Kaminskys und so viele andere Schafhalter fürchten.

„Es vergeht einfach kein Tag mehr, an dem der Wolf kein Thema ist“, sagt die Mutter zweier kleiner Söhne. Morgens nach dem Aufstehen führt ihr erster Weg in die Wohnküche. „Vom Fenster aus kann ich die Weiden komplett überblicken.“ Sind noch alle da? Liegt irgendwo ein Tier? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? „So bleibt das, den ganzen Tag“, räumt die Dithmarscherin ein. Viele Landwirte in der Region halten Schafe, leben von Wolle und Fleisch. „Wann immer man einander trifft, ist es Gesprächsthema – seit dem vergangenen Wochenende sowieso.“

"Es war ein Wanderwolf"

Bei einer Familie aus dem Nachbardorf schlug ein Wolf zu, riss vergangenes Wochenende ein Schaf. Nur eine Nacht später nochmal, diesmal waren es sechs Tiere. Und in der Nacht zu Dienstag noch einmal, wieder wurden sechs Tiere getötet. Für die Züchterin gibt es keine zwei Meinungen: „Das war ein Wolf. Ein Wanderwolf.“ Zwar steht das Laborergebnis von Proben an den Kadavern noch aus, „aber schauen Sie sich das an“, sagt sie und greift zu mehreren Gips-Abdrücken, die sie auf dem Fensterbrett in ihrer Scheune zum Trocknen abgelegt hat. „Die hat mein Mann auf den Feldern, auf denen es passiert ist, genommen.“ Zu mächtig für einen Hund, befindet sie und spricht von einem Drama. Nicht nur für die Tiere, auch für die betroffene Familie. „Und es werden immer mehr.“

Dithmarschen : Über 220 Mitglieder in Bürgerinitiative

Seit einem Jahr engagieren sich die Kaminskys in der Bürgerinitiative „Wolfsfreie Dörfer“ Dithmarschen. 223 Mitglieder hat die Gruppe bereits – nicht alle kommen aus der Region. „Wir haben auch Mitglieder aus Bayern, denn auch dort sorgt der Wolf für Probleme“, sagt Marcell Kaminsky. Der 45-Jährige verfolge gar nicht das Ziel, Wölfe grundsätzlich bejagen zu lassen und aus Schleswig-Holstein komplett fernhalten zu wollen. „Wir brauchen nur Schutz für unsere Tiere“, erklärt Claudia Kaminsky. „Wirksamen Schutz“.

Züchter wollen besseren Schutz

Die aufrollbaren Stromzäune, die das Land gesponsert hat, halten kaum dem mäßigen Wind Stand, der über das flache Land weht. Und von den 15 000 Euro, die für wirksame Schutzzäune notwendig wären, will Kiel nur 4000 bewilligen, sagt das Züchterpaar. Eine Lösung haben die Kaminskys nicht parat: „Unsere Schafe stehen ebenso auf der Roten Liste bedrohter Arten wie der Wolf“, sagt die Dithmarscherin. Eine politische Gleichbehandlung, das wäre aus Sicht des Paares ein erster sinnvoller Schritt.

