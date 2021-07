Kiel/Schwentinental

Jeder kann es täglich auf den Straßen in Schleswig-Holstein sehen: Die „weiße Flotte“ der Wohnmobile hat mächtig zugelegt. Daten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) bestätigen den Eindruck. Die Camping-Fahrzeuge im Land haben einen Rekordwert erreicht – zum Stichtag 1. Januar 2021 waren exakt 44.289 zugelassen.

Das entspricht in etwa einer Verdopplung in den vergangenen zehn Jahren. Anfang 2012 listete das KBA nur 21.689 Wohnmobile in Schleswig-Holstein. Seit rund vier Jahren steigen die Zahlen besonders stark.

Zuletzt stieg die Zahl der Wohnmobile in Schleswig-Holstein um 15 Prozent

Der vorläufige Höhepunkt wurde von 2020 auf 2021 erreicht – in der Corona-Pandemie erfuhr die Nachfrage nach dem rollenden Heim für autarkes Reisen noch einmal einen Nachfrageschub. Die Bilanz aus Neuzulassungen sowie Ab- und Ummeldungen ergab eine Steigerung von mehr als 5600 Fahrzeugen, etwa 15 Prozent.

Mit den hohen Zahlen steht Schleswig-Holstein zudem im Ländervergleich ganz oben. Hier kommen 25,8 Wohnmobile auf 1000 zugelassene Personenkraftwagen, das hat die Berliner Anwaltskanzlei Goldenstein ausgerechnet, die Halter im Abgasskandal vertritt.

Nirgendwo sind es mehr. Bundesweit beträgt die Quote 14. Hamburg (19,4) und Niedersachsen (16,1) folgen abgeschlagen hinter Schleswig-Holstein auf den Plätzen zwei und drei. Auf Städteebene liegt Kiel mit einer Quote von 29,5 in Deutschland vorn. Den Daten der Kanzlei zufolge sind hier 3307 von 112.203 zugelassenen Personenkraftwagen Wohnmobile.

Das zeigt sich im Stadtbild. Eigentümer ohne ausladendes Grundstück parken ihre großen Gefährte offenbar zunehmend an den Straßen. Das Phänomen ist laut Stadtverwaltung vor allem aus der nördlichen Innenstadt bekannt, etwa am Schrevenpark, in Hasseldieksdamm, Ravensberg und Brunswik, so Sprecher Arne Gloy.

Beschwerden über geparkte Wohnmobile in Kiel

Das habe das Tiefbauamt durch Rückmeldungen aus den Ortsbeiräten erfahren. Es gebe durchaus Beschwerden von Anwohnern über den Platzverbrauch durch die Campingwagen, allerdings seien die in der Regel unberechtigt. Denn beim Parken gelten für Wohnmobile dem Sprecher zufolge die gleichen Regeln wie für normale Autos. Nur abgekoppelte Wohnwagen dürfen nicht im öffentlichen Raum geparkt werden.

Allerdings ist das Übernachten nicht erlaubt. Zu Verstößen kommt es auf Kieler Stadtgebiet laut Arne Gloy kaum – im Umland hingegen schon. Auf dem Höhepunkt der Reisewelle sind die Camping- und Wohnmobilstellplätze derzeit überlaufen, viele Wohnmobilisten finden keinen Ort zum Schlafen und suchen sich deshalb abgelegene Plätzchen. Der Ärger darüber häuft sich, weil nicht alle ihren Müll mitnehmen, oder manche ihre Notdurft gleich hinter dem Wagen verrichten.

Die Feldstraße in Kiel ist bei Eigentümern von Wohnmobilen ein beliebter Ort, um ihre Gefährte abzustellen. Quelle: Sven Janssen

Das kommt an den beliebten Zielen in Schwansen, dem Dänischen Wohld und in den Hüttener Bergen immer wieder vor. Zuletzt wurde ein Parkplatz am Wittensee zum Hotspot. Die Gemeinde Klein Wittensee ließ Verbotsschilder aufstellen – ohne Erfolg. An der Westküste war es Mitte Juli dazu gekommen, dass Wohnmobilfahrer ihr Abwasser illegal in der Landschaft abließen, weil die Campingplätze die Kapazitäten nicht mehr auffangen konnten.

21.000 Flächen auf Campingplätzen in Schleswig-Holstein

Tatsächlich steht dem Boom nur eine begrenzte Anzahl Stellflächen gegenüber. Laut Statistikamt bieten die Campingplätze in Schleswig-Holstein rund 21.000 einzelne Flächen für Zelt, Wohnwagen und Wohnmobil an. Nach einer Initiative des Landes kamen in diesem Jahr einige Hundert übergangsweise hinzu. Zusätzlich gibt es zwar eigens für Wohnmobile eingerichtete Plätze, deren Gesamtkapazität ist aber nicht bekannt.

Der ADAC hat in seinem Stellplatzführer für Schleswig-Holstein 148 Anbieter gelistet, die den Kriterien des Automobilclubs entsprechen und zusammen Platz für etwa 4200 Wohnmobile haben. „Natürlich gibt es viele weitere“, so Sprecher Rainer Pregla.

Aus dem Ungleichgewicht erwartet Händler Jörg Janssen Folgen. „Es fehlt an Infrastruktur, wir brauchen mehr Stellplätze“, so der Geschäftsführer von Krüger-Caravan in Schwentinental. Die Kunden geben ihm zufolge zum Teil mehr als 100.000 Euro für ein Wohnmobil aus und erwarteten dann auch, damit etwas anfangen zu können.

„Aber keiner weiß wohin. Alle Plätze sind mittags schon voll. Die Entwicklung wird sich auf den Absatz im kommenden Jahr auswirken“, so Janssen. 2021 sei ein außergewöhnliches Geschäftsjahr. Er und andere Händler seien bereits fast ausverkauft, obwohl noch Hochsaison sei. Allerdings habe er nicht mehr Mobile verkauft als sonst, sondern die übliche Menge in kürzerer Zeit. Es fehle an Nachschub durch die überlasteten Hersteller. Janssen stellt aber klar: „Ich will nicht klagen.“