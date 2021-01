Kiel

Trotz wachsender Arbeitsplatzsorgen in der Pandemie klettert die Nachfrage. Gleichzeitig wird das Angebot immer knapper, weil Eigentümer Verkaufspläne als Folge von Corona auf Eis legen.

Eine Sonderauswertung des Portals Immoscout24 für KN-online zeigt: Allein im vergangenen Jahr sind die durchschnittlichen Angebotskaufpreise für Eigentumswohnungen landesweit von 3707 auf 3931 Euro pro Quadratmeter gestiegen – ein Plus von sechs Prozent. Einfamilienhäuser wurden sogar fast sieben Prozent teurer. Hier kletterten die Preise im Schnitt auf 3013 Euro.

Auffällig: Sowohl bei Häusern (minus 15 Prozent) als auch bei Eigentumswohnungen (minus 30 Prozent) verzeichnet der Marktführer unter den Immobilienportalen einen deutlichen Rückgang im Angebot. 2019 hatte die landesweite Nachfrage nach Kaufimmobilien das Angebot um das Vierfache überstiegen, 2020 sogar um das Fünffache.

In der Corona-Krise halten sich Hausbesitzer mit einem Verkauf zurück

Einen Grund für diesen Nachfragenüberhang sehen Experten auch in einer coronabedingten Zurückhaltung auf Verkäuferseite. Petersen: "Wer eigentlich vorhatte, sich zu verkleinern, hält in Zeiten von Kontaktbeschränkung erst mal lieber an Garten und Terrasse fest." Zudem scheuten manche Eigentümer Besichtigungen aus Sorge vor Ansteckung.

Nach Beobachtung des Maklerverbandes IVD steigen die Preise nicht nur in gefragten Städten wie Kiel, sondern auch in ländlicheren Regionen. "Corona hat gezeigt, dass Homeoffice auch dauerhaft eine Alternative zum Pendeln sein kann", sagt IVD-Nord-Sprecher Peter Georg Wagner. Damit gewinne gerade der Hamburger Speckgürtel erheblich an Attraktivität.

Erwerbsnebenkosten werden immer mehr zum Problem

Mit den hohen Kaufpreisen schießen auch die Erwerbsnebenkosten in die Höhe – von Grunderwerbsteuer, Notargebühren bis zu Notar- und Gerichtskosten. Hier sieht die Verbraucherzentrale ein wachsendes Problem für weniger Betuchte – trotz niedriger Zinsen. Finanzexperte Michael Herte: "Da Banken in aller Regel wenigstens die Erwerbsnebenkosten als Eigenkapital verlangen, müssen Familien hier schon eine Menge angespart haben."

Um an die geldwerten Adressen potenzieller Verkäufer heranzukommen, werben immer mehr Makler mit "kostenlosen" Angeboten für eine Immobilienbewertung. Herte warnt: "Nichts ist kostenfrei. Man zahlt mit seinen Daten und gegebenenfalls auch mit der Einwilligung, mit Werbung zugemüllt zu werden."