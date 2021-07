Kiel

„In Kiel kostet ein Haus schnell 500 000 Euro. Da kassiert der Fiskus dann 32 500 Euro. Dieses Eigenkapital muss erst einmal erspart werden“, sagt Alexander Blažek von Haus und Grund Schleswig-Holstein. Die Kosten für die Grunderwerbsteuer stellten gerade für Familien mit nicht so hohem Einkommen die höchste Hürde dar. Es sei deshalb gut, dass die SPD erkannt habe, dass es ein Fehler gewesen sei, sie einst auf den bundesweiten Spitzensatz von 6,5 Prozent zu erhöhen.

SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli hat Steuererleichterungen für Familien beim ersten Kauf oder Bau eines Hauses gefordert. Weil sich die Immobilienpreise kaum beeinflussen ließen, seien Erleichterungen bei den Kaufnebenkosten umso wichtiger.

Preise steigen jährlich um neun bis zehn Prozent

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt im ersten Quartal 2021 durchschnittlich um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Diese Entwicklung treffe sowohl Städte als auch ländliche Regionen. Auch in Schleswig-Holstein steigen die Preise pro Jahr dem LBS Immobilienatlas zufolge um neun bis zehn Prozent.

Der Maklerverband IVD Nord wünscht sich, dass die Grunderwerbsteuer beim Kauf von selbst genutztem Wohneigentum entfällt oder ein Freibetrag gewährt wird. „Die Befreiung von der Grunderwerbsteuer könnte an bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden“, sagt Carsten Henningsen, IVD-Nord-Vorstand in Schleswig-Holstein. Als Beispiele nennt er eine Mindestdauer der Selbstnutzung oder eine Beschränkung auf die Hauptwohnung.

„Die Befreiung sollte nicht auf eine Wohnung beschränkt werden, um insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, früh in den Erwerb der eigenen Wohnung einzusteigen, indem sie zunächst eine kleine Wohnung kaufen und diese später sukzessive jeweils durch eine größere Wohnung zu ersetzen.“

Grüne würden Eigenheimförderung bevorzugen

Die FDP ist Befürworter einer Freibetragsregelung. Aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden Christopher Vogt würde dies mehr jungen Menschen als bisher ermöglichen, ein Eigenheim zu kaufen oder bauen. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Lasse Petersdotter, präferiert ein Konzept der Eigenheimförderung für Familien mit mittlerem Einkommen. „So wäre es auch möglich, die weiteren Nebenkosten, etwa für Makler oder Maklerinnen, gering zu halten.“

Auch die CDU tendiert offenbar hierzu. Sie will am Dienstag einen Plan für eine Landes-Eigenheimzulage vorstellen.

Share Deals nach wie vor ein Problem

Blažek hält den Verzicht auf eine Grunderwerbsteuer beim Ersterwerb einer Immobilie für einen besseren und einfacheren Weg. Sonst werde nur von der rechten in die linke Tasche gewirtschaftet. Sowohl CDU als auch SPD müssten sich die Frage gefallen lassen, warum sie es im Bund nicht geschafft haben, das Steuerschlupfloch des Share Deals zufriedenstellend zu schließen. Wenn ein Investor nicht eine Immobilie selbst, sondern weniger als 95 Prozent der Anteile an einer Objektgesellschaft kaufte, wurde bislang keine Grunderwerbsteuer fällig. Die Grenze wurde von der Regierung nun auf 90 Prozent verschärft.

„Davon profitieren nur große Immobilienkonzerne, private Eigentümer und die, die es werden wollen, gucken in die Röhre“, kritisiert Blažek. Als Beispiel nennt er Einkauf von Vonovia bei der Deutsche Wohnen. „Bei einem Kaufpreis von 18 Milliarden Euro hätte die Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein 1,17 Milliarden Euro betragen, tatsächlich zahlt Vonovia nicht einen Cent.“ Flösse dieses Geld in staatliche Kassen, sei es ein Leichtes, Familien beim Ersterwerb die Grunderwerbsteuer zu erlassen.