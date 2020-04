Protest gegen die Reform der Grundsteuer

Kiel

Unterzeichnet hatten den Brief die Chefs des Eigentümerverbands Haus & Grund, der norddeutschen Wohnungsunternehmen, des BFW Landesverbands Nord, des Immobilienverbands Deutschland IVD und des Verbands Wohneigentum/Siedlerbund. In einem Brief forderten sie Ministerpräsident Günther auf, die Entscheidung der Landesregierung zurückzunehmen: Kiel solle nicht dem Bundesmodell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) folgen, sondern die Möglichkeit einer Länderöffnungsklausel nutzen, um wie Bayern das sogenannte Flächenmodell umzusetzen.

"Wir hätten eine Anhörung erwartet"

„Die Vorgehensweise und die Entscheidung der Landesregierung stellt unsere bisherige, ausgesprochen konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Jamaika-Koalition infrage“, heißt es. „Wir hätten erwartet, bei diesem wichtigen Thema vorher angehört zu werden.“ Üblich sei dafür ein parlamentarisches Verfahren im Rahmen der Fachausschüsse.

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hatte durchgesetzt, dass in Schleswig-Holstein weiterhin der Wert einer Immobilie zur Berechnung der Grundsteuer herangezogen wird. Besitz in besseren Lagen sei stärker zu besteuern, in einfachen Lagen geringer. Mit einem sogenannten Transparenzregister sollen die Gemeinden allerdings verpflichtet werden, ihre Einkünfte aus dieser Steuer offenzulegen - um Aufkommensneutralität zu dokumentieren.

