Ob Menschen über 80 Jahre stationär oder ambulant betreut werden, macht bei der Impfung weiterhin einen Unterschied. Das mussten die Angehörigen der Demenz-WG-Bewohner im Kurt-Engert-Haus in Holtenau jetzt feststellen.

Im gleichen Gebäude gibt es eine stationäre Abteilung, die am vergangenen Freitag vom Impfteam aufgesucht wurde. Laut der Angehörigen Susanne Jacobs und Andrea Rudolph hieß es zunächst, dass auch zwei bis drei Bewohner der ambulant, aber vom gleichen Personal betreuten Wohngemeinschaft ein Stockwerk höher geimpft werden können.

Kein Corona-Impfstoff für ambulant betreute Senioren übrig

Dazu sei es aber nicht mehr gekommen, "da kein Impfstoff mehr übrig war", so Jacobs. "Das Impfteam kommt nun in drei Wochen wieder, kann aber kein genaues Datum nennen und wieder nicht zusagen, dass es dann ausreichend Impfstoff auch für unsere Eltern gibt."

Sollte es wieder nichts werden, "hat uns der Beschluss zur Impfung in den Wohngruppen nicht viel gebracht. Nun fragen wir uns, warum für unsere Eltern kein Impfstoff mitgebracht wird, wenn es doch den entsprechenden Beschluss gibt und sie ordnungsgemäß angemeldet wurden. Werden sie nur geimpft, wenn etwas übrig bleibt?", fragt sich Susanne Jacobs.

Sie und die anderen Angehörigen hatten Anfang Januar auf das Problem aufmerksam gemacht, dass der kleine rechtliche Unterschied zwischen stationär und ambulant zu einer Benachteiligung vieler Senioren führt, die der Gruppe mit höchster Priorität angehören. Denn in Schleswig-Holstein gibt es viele Menschen, die in Pflegeheimen mit dieser gemischten Struktur betreut werden.

Gesundheitsministerium : Stationäre Pflegeeinrichtungen haben Vorrang

Die Landesregierung verwies zunächst darauf, dass sie der nationalen Impfstrategie folgen muss, zunächst Menschen über 80 in stationären Einrichtungen zu impfen. Das Gesundheitsministerium sagte nach der Kritik jedoch zu: „Vorgesehen ist aber, dass Bewohnerinnen und Bewohner in ambulanten Angeboten ebenfalls geimpft werden, wenn eine räumliche und organisatorische Nähe zum stationären Angebot besteht.“

Das ist laut Ministerium aber offenbar auch abhängig von der Verfügbarkeit des Serums. " Schleswig-Holstein plant – so wie angekündigt – dort wo es möglich ist und genug Impfstoff vorhanden ist, auch darüber hinaus ambulante Angebote mit zu versorgen", so ein Sprecher am Montag.

Die Trägerverbände seien angeschrieben worden, um die angegliederten ambulanten Wohnbereiche in die Routenplanung der Impfteams einzubeziehen. Dass das im Fall des Kurt-Engert-Hauses nicht geklappt hat, enttäuscht die Angehörigen.

Angehörige fühlen sich bei Impfungen zweiter Klasse behandelt

"Wir haben den Eindruck, dass die Landesregierung uns mit leeren Worten abgespeist hat. Die ambulanten Wohngemeinschaften werden, wie unser Beispiel zeigt, keinesfalls gleichgestellt, sondern zweiter Klasse behandelt", so Susanne Jacobs.

Auch die Arbeiterwohlfahrt hatte Kritik geäußert, weil in ihren Servicehäusern ambulant betreut wird. Laut Bernd Schubert, Geschäftsführer der Awo-Pflege Schleswig-Holstein, habe das gewirkt.

"In Lübeck, in Kiel-Ellerbek und in Eckernförde wurden bereits die ersten ambulanten Mieterinnen und Mieter geimpft", sagte er. In den meisten Awo-Einrichtungen seien jedoch nur die Bewohner der stationären Bereiche geimpft worden, für die ambulant Betreuten und das Pflegepersonal solle ein weiterer Termin folgen.

"Insgesamt hängt alles von der verfügbaren Impfstoffmenge und der zeitlichen Kapazität der mobilen Impfteams ab", so Schubert. "Wir sind aber zuversichtlich, dass jetzt auch die ambulanten Bereiche mitgedacht werden und die Prozesse sich in naher Zukunft beschleunigen."