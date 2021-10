Kiel

Die Zahl der Schleswig-Holsteiner, die sich trotz Impfung mit dem Coronavirus infizieren, nimmt zu. In Lübeck ist zum Beispiel von aktuell 83 Erkrankten mehr als die Hälfte vollständig geimpft. Unter den 47 Personen haben nur vier keine Symptome. Im Kreis Steinburg liegt der Anteil der Geimpften unter den Positiv-Getesteten bei rund 50 Prozent. Sie zeigen einer Sprecherin zufolge milde Krankheitsverläufe. Der Kreis Dithmarschen kommt auf 41 Prozent. Nicht alle Kreise und Städte geben an, wie viele Geimpfte unter den Corona-Fällen sind. Dort wo das passiert, ist die Tendenz aber steigend.

„Von einem Impfdurchbruch kann man nur dann sprechen, wenn die positiv auf Corona getesteten Menschen auch Symptome zeigen“, betont Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

„Es ist kein Wunder, dass der Anteil von Geimpften an Neuinfektionen wächst, wenn immer mehr Menschen über den Schutz verfügen.“ Wird ihre Zahl innerhalb Population größer, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass unter allen Personen, die sich infizieren, Geimpfte betroffen sein können.

Fickenscher: Schwere Erkrankungen nach Corona-Impfung sind selten

Die Effektivität der Impfung stelle das aber keineswegs infrage. Eine Grippeimpfung sei im Vergleich weniger wirksam als die Corona-Impfungen, weil Influenzaviren deutlich variabler seien als Coronaviren. Obwohl die Vakzine sehr gut wirken, schützten sie nicht zu 100 Prozent vor einer Ansteckung. „Schwere und tödlich ausgehende Erkrankungen sind aber selten“, so Fickenscher.

Mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen vier Wochen spricht das Robert-Koch-Institut insgesamt von einer Impfeffektivität für die Altersgruppe zwischen 18 und 59 Jahren von 78 Prozent und etwa 76 Prozent bei den Über-60-Jährigen. Sie schützt die Jüngeren schätzungsweise zu 91 Prozent vor einer Hospitalisierung, zu 94 Prozent vor einer Behandlung auf der Intensivstation und 96 Prozent vor dem Tod. Bei älteren Menschen liegen die Werte zwar niedriger, aber immer noch bei über 87 Prozent.

Trotz Impfung auf Intensivstation: Meist ältere und immungeschwächte Menschen betroffen

Ungefähr jeder zehnte der in den vergangenen zwei Monaten wegen Corona auf Intensivstationen behandelten Patienten war laut Bundesgesundheitsministerium vollständig geimpft. Zwischen Februar und September lag der Anteil noch bei nur 1,84 Prozent.

Im Zeitraum vom 13. September bis zum 10. Oktober mussten dem RKI zufolge 181 Geimpfte intensivmedizinisch betreut werden. Das Gros waren Menschen, die älter als 60 Jahre alt waren. Kinder waren keine dabei.

Schleswig-Holstein werte die Hospitalisierungs-Daten nicht so differenziert aus, weil das zu aufwendig wäre, so Fickenscher. Grundsätzlich lasse sich der Bundestrend auf den Norden übertragen – obgleich die Situation mit nur wenigen Corona-Patienten in Kliniken dank der hohen Impfquote hier besser als in anderen Ländern sei.

Dem Virologen zufolge sind es vor allem Hochbetagte und Menschen mit eingeschränktem Immunsystem, die im Krankenhaus landen. „Bei ihnen ist der Schutz der Impfung am wenigsten zuverlässig. Im hohen Alter sind auch andere Impfungen nicht mehr so effizient wie in jüngeren Jahren.“ Weil sie früh geimpft wurden, liegen die Spritzen bei ihnen zudem länger zurück, sodass der Schutz abnimmt. Deswegen werde Über-70-Jährigen die Auffrischungsimpfung empfohlen.