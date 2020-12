Der Ablauf der Corona-Impfungen wird immer klarer. In Impfzentren, aber auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Währenddessen ergab eine Umfrage der Barmer, dass sich 61 Prozent der Schleswig-Holsteiner impfen lassen wollen.

Mehrheit will sich impfen lassen

Von Heike Stüben