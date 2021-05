Kiel

"Wir waren überrascht, wie viele Eltern von 12 bis 18-jährigen Schülern eine Impfung konkret abgelehnt haben", sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats der Gemeinschaftsschulen, Thorsten Muschinski im Gespräch mit KN-online. Besonders groß war die Skepsis bei Eltern von 12- und 13-jährigen Kindern. Von ihnen sprachen sich 72 Prozent gegen eine Impfung und nur 14 Prozent dafür aus. Mit zunehmendem Alter der Kinder stieg die Impfbereitschaft, lag aber auch bei Eltern von 16- bis 18-jährigen Schülern nur bei 34 Prozent. Als Impfgegner outeten sich demnach 55 Prozent.

20 000 nahmen an Umfrage teil

Eine klare Mehrheit der Eltern (75 Prozent) lehnte zugleich den Vorschlag aus Bayern ab, die Impfung auch während der Schulzeit in den Schulen und ohne Beisein der Eltern vorzunehmen. An der Internet-Umfrage hätten sich fast 20.000 der rund 100.000 Eltern von Gemeinschaftsschülern beteiligt, berichtete Muschinski. Das Ergebnis sei repräsentativ.

Impfgegner machten Stimmung im Netz

Auf Nachfrage räumte Muschinski allerdings ein, dass trotz Sicherheitsregelungen auch Menschen ohne Schulkinder in Schleswig-Holstein an der Abstimmung teilnehmen konnten - und das auch mehrfach. Im Landeshaus wurde darauf hingewiesen, dass in Impfgegner-Foren zur Teilnahme an der Umfrage aufgerufen worden sei.