Kiel

Für Menschen ohne Impfpriorisierung läuft von Montag, 14. Juni, 13 Uhr bis Donnerstag, 17. Juni, 13 Uhr, der erste Registrierungszeitraum. In dieser Spanne spiele es keine Rolle, wann sich die Impfwilligen registrieren, die Termine würden nach dem Zufallsprinzip vergeben, wie Gesundheitsminister Heiner Garg am (FDP) Freitag bekanntgab. „Übers Wochenende besteht weiterhin die exklusive Registrierungsmöglichkeit für Personen der Prioritätengruppe 1-3. Nutzen Sie diese“, appellierte Minister Garg.

Nicht überall geht es gleich schnell

Je nach Auslastung des Impfzentrums können in einigen Teilen des Landes früher Impftermine vergeben werden, als in anderen. Heiner Garg nannte in diesem Zusammenhang die Zentren, in denen der Andrang bisher geringer sei. Demnach sei in Brunsbüttel, Neumünster, Lehnsahn, Bad Schwartau, Elmshorn, Plön, Gettorf, Büdelsdorf, Norderbrarup, Wahlstedt, Bad Oldesloe und Großhansdorf die Wahrscheinlichkeit am größten, rasch an einen Impftermin zu kommen.

Freie Angebote am Wochenende

Offene Impfangebote ohne Anmeldung mit Astrazeneca gibt es am Freitag, 11. Juni, und Sonnabend, 12. Juni, in den Impfzentren in Neumünster, Husum und Lübeck. Ab Sonnabend können sich dann täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr Personen dort impfen lassen. In Neumünster auch schon am Freitag ab 9 Uhr und in Husum am Freitag ab 12 Uhr.