Kiel

Die gute Nachricht vorweg: In Schleswig-Holstein sind bereits 73,8 Prozent aller Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner vollständig geimpft. Eine Booster-Impfung haben bereits 20 Prozent erhalten. Mit den Werten ist das nördlichste Bundesland in der Spitzengruppe bei Corona-Impfungen, so Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwoch.

Unter den Über-60-Jährigen seien fast 91 Prozent der Menschen geimpft. „Das ist gut, aber wir haben noch Luft nach oben.“ In Schleswig-Holsteins Impfstellen seien noch viele Termine auch zeitnah verfügbar. Niemand müsse sich für eine Impfung in eine lange Schlange stellen, so Garg.

Corona-Impfungen für 5- bis 11-Jährige in Schleswig-Holstein ab Mitte Dezember in den Impfstellen

Ab dem 14. Dezember können dort auch kleinere Kinder eine Corona-Impfung erhalten. Hintergrund: Am 26. November hatte die EU-Kommission die Zulassungserweiterung für den Covid-19-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer genehmigt. Dieser kann in einer speziellen Dosierung für die Altersgruppe von fünf bis elf Jahren eingesetzt werden. Eine Stiko-Empfehlung liegt für diese Altersgruppe bislang noch nicht vor.

Bis zum 18. Dezember sollen nun zunächst zwei Standorte pro Tag offene Impfaktionen für Eltern und Kinder anbieten. Um welche Standorte es sich jeweils handelt, erfahren Interessierte auf impfen-sh.de. Feste Terminbuchungen sind nach Angaben des Gesundheitsministers ab dem 16. Dezember möglich. Eltern können sich ohne Extra-Termin zeitgleich gegen Corona impfen lassen.

Am 19. Dezember und 9. Januar (jeweils Sonntage von 10 bis 16 Uhr) sollen ebenfalls gesonderte Impftermine für kleine Kinder und Eltern angeboten werden. Ab dem 23. Dezember werden Impfungen für Fünf- bis Elfjährige jeweils dienstags und donnerstags verabreicht. Parallel dazu seien auch Impfungen bei Kinder- oder Hausärzten möglich, so Garg.

350.000 Menschen im impffähigen Alter in Schleswig-Holstein noch nicht gegen Corona geimpft

Er appellierte außerdem an die 350.000 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner im impffähigen Alter, die sich bisher noch nicht dafür entschieden haben: „Um die Pandemie zu besiegen, müssen alle an Bord sein.“ Die Impfstellen sollen nach seinen Angaben über den Februar hinaus bestehen.

Einen Ausblick gab Heiner Garg auch auf die neue Corona-Verordnung. Diese werde nur in sehr wenigen Bereichen eine 2G-Plus-Regelung (genesen/geimpft und dazu noch getestet) in Schleswig-Holstein vorsehen. Geplant sei sie derzeit nur für den Besuch von Diskotheken und touristische Übernachtungen.

Ifo-Studie: 2G-Regeln führen zu mehr Erstimpfungen

Der Ausschluss von Ungeimpften aus vielen Lebensbereichen erhöht einer Studie zufolge die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Ein Vergleich der Erstimpfungen in Kreisen und Bezirken an der deutsch-österreichischen Grenze von Anfang Oktober bis Anfang Dezember habe gezeigt, dass die frühere Ankündigung und Umsetzung von 2G-Regeln in Österreich dort zu einem schnelleren Anstieg der Zahlen führte als in Deutschland, teilte das Ifo-Institut in München am Mittwoch mit.

Große Nachfrage für Impftermine in den Impfstellen in Schleswig-Holstein

Bereits zu Beginn der Terminbuchungen in den Impfstellen war die Nachfrage groß: Allein innerhalb der ersten 45 Minuten gab es 50 000 Buchungen in Schleswig-Holstein, bis zum Nachmittag wurden rund 100 000 Impftermine vergeben. Bis Ende Februar stehen rund 500 000 Impftermine zur Verfügung. In den Impfstellen können Erst-, Zweit-, oder Auffrischimpfungen (Booster) gebucht werden. Zudem gibt es zahlreiche offene Impfaktionen in Schleswig-Holstein (zur Terminübersicht), die viel Zuspruch finden.

Bei einer Auffrischimpfung soll der Abstand vom gebuchten Termin zur zurückliegenden zweiten Impfung laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) in der Regel sechs, mindestens jedoch fünf Monate betragen. Wer nur mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde, kann schon 28 Tage danach einen erneuten Termin wahrnehmen.