Kiel

Schleswig-Holsteins Landesregierung erhöht ab Montag den Druck auf die Ungeimpften und appelliert zugleich an die Geimpften, sich zügig „boostern“ zu lassen. Aber wo gibt es Termine, welche Voraussetzungen sind zu erfüllen? Hier die wichtigsten Antworten.

Wer kann sich boostern lassen?

Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein verweist auf die Expertise der Ständigen Impfkommission (Stiko): Seit Donnerstag empfiehlt sie eine Auffrischungsimpfung allen Menschen ab 18 Jahren, deren Grundimmunisierung mindestens sechs Monate her ist. Diese Empfehlung habe man an die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen weitergereicht, sagte der Sprecher. Ausgenommen sind Menschen, die den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben. Sie dürfen sich nach 28 Tagen boostern lassen.

Was ist mit all den Menschen, die besonders gefährdet sind: Kommen Erzieherinnen in der Kita früher dran?

Nein, es sei denn, ihr Hausarzt entscheidet individuell anders. Die Finanzierung der Impfung sei zwar von der Bundesverordnung unabhängig vom Beruf auch bei weniger als sechs Monaten gedeckt, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. „Aber einen Anspruch auf einen Impftermin gibt es grundsätzlich nicht.“

Wo kann ich mich boostern lassen?

Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Patienten können beim Hausarzt anrufen und einen Termin vereinbaren. Oder sie melden sich in einem der inzwischen 26 entstehenden stationären Impfzentren online an. Die Buchung startet am 25. November, die Plattform ist über die Landesseiten www.impfen-sh.de erreichbar. Die Zentren sollen montags bis sonnabends jeweils von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet sein. Dritte Möglichkeit: Sie nehmen das offene Impfangebot der mobilen Impfteams in Anspruch. Wann und wo diese zu finden sind, ist ebenfalls unter www.impfen-sh.de aufgelistet. Eine Anmeldung dort ist nicht erforderlich, allerdings sind lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen – und das Angebot gilt nur, solange der Vorrat und die zeitlichen Kapazitäten reichen.

Welche Impfstoffe werden in den stationären Impfzentren gespritzt?

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums verwendet man dort mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Bekomme ich in den Impfzentren und bei den mobilen Teams auch eine Erst- und Zweitimpfung?

Ja. Die Angebote gelten ausdrücklich auch für Menschen, die bislang vor einer Impfung zurückgeschreckt sind.

Wer kann sich im stationären Impfzentrum anmelden?

In einem ersten Schritt wendet sich das Angebot vom 25. November bis zum 2. Dezember an Menschen ab 60 Jahren – die Älteren haben ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Anschließend wird die Buchung auch für alle anderen freigeschaltet. Termine gibt es zunächst bis Ende Februar. Ob die Impfzentren darüber hinaus geöffnet bleiben, will die Landesregierung von der Lage abhängig machen. „Niemand muss wiederholt in kurzen Abständen die Seite aufrufen“, heißt es vom Ministerium. „Entweder, man bucht seinen Wunschtermin direkt, oder – für den Fall, dass zunächst keine freien Termine verfügbar sind – man registriert sich einmalig und erhält bei Verfügbarkeit einen Termin zugewiesen.“

Habe ich also Pech gehabt, wenn ich keinen Computer und kein Internet habe?

Das wäre schlimm. Sollten Nachbarn, Familie oder Freunde nicht helfen können, bleibt immer noch die Möglichkeit, zum Telefon zu greifen und sich beim Hausarzt anzumelden. Bei Schwierigkeiten hat das Land außerdem die kostenlose Hotline 0800/455 655 0 geschaltet.

Ich habe zum Boostern noch ungeklärte Fragen, aber leider keinen Hausarzt. An wen kann ich mich wenden?

Zum Beispiel bei der Krankenkasse. Die AOK zum Beispiel hat für ihre Versicherten eine eigene kostenlose Corona-Impfhotline gestartet. Unter 0800/1 265 265 informiert ein Expertenteam aus Ärzten und medizinisch ausgebildetem Fachpersonal rund um die Uhr zur Corona-Impfung. Ein ähnliches Angebot macht die Barmer Ersatzkasse: Die kostenlose Hotline steht uneingeschränkt allen Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Boostern rund um die Uhr zur Verfügung unter 0800/84 84 111.

Deutschland schaut künftig nicht mehr auf die Inzidenz, sondern auf die Hospitalisierungsinzidenz. Was ist das eigentlich?

Dahinter verbirgt sich eine Größe, die das Robert-Koch-Institut (RKI) berechnet und die Belastung der Kliniken beleuchtet: Wie viele Patientinnen und Patienten pro 100 000 Einwohner mussten in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden?

Wie viele Menschen in Schleswig-Holstein haben sich inzwischen mindestens einmal impfen lassen?

Gar nicht so wenige. Am Freitag waren es laut RKI genau 2 173 813 Menschen – 8431 mehr als eine Woche zuvor.

Ist das gut?

„Schleswig-Holstein liegt in der Spitzengruppe der Länder, was die Impfquote angeht, auch bei den Booster-Impfungen“, sagt ein Sprecher. „Diesen Weg gilt es fortzusetzen.“ Laut RKI hat das Land bei den Auffrischungsimpfungen am Freitag eine Quote von 7,6 Prozent erreicht. Dies bedeutet Platz 3 nach den Stadtstaaten Berlin und Bremen. Vor einer Woche lag die Quote in Schleswig-Holstein noch bei 5,8 Prozent.