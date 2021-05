3600 Impftermine für Menschen ab 60 Jahren hat das Land Schleswig-Holstein am Montagabend über das Portal impfen-sh.de angeboten. Dabei verlief die Terminvergabe erneut nicht reibungslos: Wer die Seite vor 17 Uhr aufrief, landete anschließend nicht in der Warteschlange des Wartebereichs.

Von Jonas Bickel