Kiel

Lange Warteschlangen bei den Hausärztinnen und -ärzten, großer Andrang auf der Termine in den Impfzentren in Schleswig-Holstein: Wer einen Impftermin bekommen will, muss sich oft gedulden. Die Initiative sofort-impfen.de verspricht eine mögliche Beschleunigung der Impfkampagne in Deutschland. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem Impf-Portal.

Was ist sofort-impfen.de?

sofort-impfen.de ist eine Online-Plattform, die Hausärztinnen und -ärzte und Impfwillige zusammenbringen will. Wer sich auf der Internetseite anmeldet, hat die Chance, einen Impftermin bei einem Arzt oder einer Ärztin in seiner Nähe zu bekommen. Bisher (Stand: 14. Mai) haben sich auf der Seite rund 650.000 Menschen registriert.

Wie funktioniert das?

Wer eine Chance auf einen Impftermin haben will, kann sich auf der Webseite mit seiner Postleitzahl und E-Mail-Adresse registrieren. Damit landet man in einer digitalen Warteliste. Wenn dann ein Impftermin bei einer Praxis in einem Radius von fünf Kilometern frei wird, wird eine E-Mail mit einem Link zu einer Internetseite verschickt, auf der die verfügbaren Termine und die zur Verfügung stehenden Impfstoffe angezeigt werden. Dort kann ein Termin ausgewählt werden, anschließend wird eine Terminbestätigung per E-Mail verschickt. Diese Bestätigung muss dann zum Impftermin mitgebracht werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer steckt hinter sofort-impfen.de?

Die Plattform wurde von einer privaten Gruppe ins Leben gerufen. Zu ihr gehören unter anderem Gründerinnen und Gründer, Journalisten und eine Anwältin aus Deutschland. Einer von den Initiatoren ist Martin Elwert, der hauptberuflich ein Kaffee-Startup in Berlin führt. Die Idee für sofort-impfen.de sei relativ spontan beim Austausch mit ein paar Freunden gekommen, erzählt er. Ziel sei es, mit der Plattform die Impfkampagne in Deutschland voranzutreiben. sofort-impfen.de ist eine Non-Profit-Organisation, die laufenden Kosten sollen durch Spenden finanziert werden.

Ab wann werden Impftermine über das Portal vergeben?

Laut Martin Elwert starten am Wochenende die ersten Tests zur Terminvergabe. Diese sollen voraussichtlich bis Mitte nächster Woche andauern und werden hauptsächlich im nordrhein-westfälischen Kreis Arnsberg durchgeführt. Wenn die Tests erfolgreich sind, soll die Terminvergabe für alle registrierten Nutzerinnen und Nutzer Ende nächster Woche starten.

Kann ich einen Impftermin bekommen, obwohl ich zu keiner Prioritätsgruppe gehöre?

Ja, das geht. Arztpraxen können von der Impfreihenfolge abweichen - zum Beispiel dann, wenn sonst Impfdosen entsorgt werden müssten.

Lesen Sie auch: Corona-Impfportal – Technisches Tricksen ist erlaubt

Wie viele Ärzte und Ärztinnen machen bei sofort-impfen.de mit?

Aktuell haben sich rund 400 bis 500 Hausarztpraxen aus ganz Deutschland bei sofort-impfen.de registriert und wollen Impftermine über das Portal vergeben. Wie viele davon aus Schleswig-Holstein kommen, ist noch unklar, soll aber in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

Was kostet die Teilnahme an dem Projekt?

Die Vermittlung der Impftermine über sofort-impfen.de ist sowohl für Impfwillige als auch für Ärztinnen und Ärzte kostenlos.

Wie werden die eingetragenen Daten geschützt?

"Wichtig für den Datenschutz ist erstmal, dass nur möglichst wenige Daten angegeben werden müssen", sagt Martin Elwert von sofort-impfen.de. Nutzerinnen und Nutzer müssen nur ihre Postleitzahl und ihre E-Mail-Adresse eingeben, weitere Angaben sind nicht notwendig. Die eingegebenen Daten seien verschlüsselt und somit auch für die Betreiber der Seite nicht einsehbar, so Elwert.

Lesen Sie auch:Wie Sie an einen Corona-Impftermin in Schleswig-Holstein kommen

Wie erhalte ich die zweite Impfung?

Den Termin für die Zweitimpfung erhält man direkt bei der Arztpraxis, für die man zur Erstimpfung zugeteilt wurde. Laut Elwert wird für jede Person, die eine Impfung erhält, automatisch eine zweite Impfdosis reserviert.

Was sagen Verbände aus Schleswig-Holstein zu dem Impf-Portal?

Thomas Maurer vom Hausärzteverband hält sofort-impfen.de bei der breiten Masse der Ärzte in der derzeitigen Situation nicht für eine große Hilfe. Die Wartelisten sind ihm zufolge schon lang genug, Impfstoff verkomme nicht. "Wir haben jetzt schon mehr Patienten als wir impfen können." Das zu organisieren sei schon schwer genug. Eine weitere Vermittlungsplattform helfe da nicht. Von der Ärztekammer Schleswig-Holstein heißt es auf Nachfrage, dass "jedes Projekt, das ein schnelles Durchimpfen der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner fördert, zu begrüßen ist".

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) arbeitet derweil an einem eigenen Vermittlungsportal: Über das Portal praxisimpfliste-sh.de sollen Impftermine für über 60-Jährige in Schleswig-Holstein mit dem Impfstoff Astrazeneca vermittelt werden. Die KVSH arbeitet dafür mit Hausarztpraxen zusammen, die ihre Termine über das Portal anbieten können. Das Angebot soll am Mittwoch starten.