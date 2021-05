Kiel

Als Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Dienstagnachmittag vor die Presse tritt, haben es im Landeshaus längst die Spatzen von den Dächern gepfiffen. Wer sich in Schleswig-Holstein gegen Corona impfen lassen will, kann sich Anfang Juni ein paar Tage lang verbindlich auf dem Landesportal registrieren lassen und braucht dann nur noch zu warten, dass ihm ein Zufallsgenerator einen Termin zuweist.

Selbst wenn auch das immer noch eine Geduldsprobe bedeutet, lassen die Grünen keinen Zweifel daran, dass es für diesen Systemwechsel allerhöchste Eisenbahn war.

Impfwilligen würde endlich eine Perspektive gegeben, sagt die gesundheitspolitische Grünen-Fraktionssprecherin Marret Bohn, und das habe wiederum zur Folge, dass sich die Menschen in den letzten Wochen vor dem Piks disziplinierter an die Corona-Regeln hielten. Das bisherige Verfahren habe für jede Menge Frust gesorgt und sei nicht länger tragbar. Mehr noch: „Es ist auch nicht gut für den Zusammenhalt und die Solidarität in der Gesellschaft.“

Schleswig-Holstein will die Priorisierung noch nicht aufgeben

Garg hatte am Vorabend den Koalitionspartnern von CDU, Grünen und FDP seine neuen Pläne vorgestellt. Er freue sich „über den Zuspruch und den Rückenwind“, sagt er und ignoriert die unverhohlene Kritik der Grünen. Allerdings kämen schon mit der Öffnung der Impfungen für die Priogruppe 3 derzeit viel zu viele Menschen nicht zum Zug. „Das liegt nicht am Vergabesystem, sondern daran, dass wir zu wenig Impfstoff zur Verfügung haben.“ Ganz bewusst werde Schleswig-Holstein also dem Beispiel von Ländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Berlin nicht folgen, sondern an der Bevorzugung von Priogruppen so lange wie möglich festhalten.

Und doch sei es jetzt an der Zeit für ein neues Vergabesystem. Sein Ministerium habe die Konzertagentur Eventim beauftragt, „ein faires Zugriffsverfahren zu installieren“: Die Menschen sollten in der Startphase Anfang Juni mehrere Tage Zeit haben, sich online zu registrieren. Dann ermittle ein Zufallsgenerator die Reihenfolge der zu vergebenden Impftermine.

Zu den Mehrkosten will ein Sprecher später auf Anfrage keine Stellung nehmen. Der technische Dienstleister Eventim sei im Rahmen eines regulären Vergabeverfahrens ausgewählt worden. „Es wurde vom Dienstleister ein System speziell für die Impfterminvergabe basierend auf dem Angebot entwickelt.“ Die Dienstleistung werde entsprechend den Anforderungen weiterentwickelt. „Die Kosten des Dienstleisters sind grundsätzlich abhängig vom Aufwand.“

SPD fordert Einsicht in die Verträge

Die SPD-Landtagsfraktion hat inzwischen Akteneinsicht in die Verträge beantragt. „Hätte Jamaika von Anfang an auf unsere Vorschläge gehört, wäre den Bürgern der ganze Frust erspart geblieben“, sagt die Vizechefin Birte Pauls. Die SPD hatte sich für ein Einladungsverfahren ausgesprochen. Christian Dirschauer (SSW) spricht von einer „zermürbenden Terminhatz“, die sich am Ende nur für Eventim ausgezahlt habe. „Jetzt endlich scheint die Landesregierung begriffen zu haben, dass Impftermine keine Wacken-Tickets sind. Eine späte, aber wichtige Einsicht.“

CDU-Fraktionschef Tobias Koch betont, dass die Priogruppen 1 bis 3 „nicht durchs Rost fallen“ dürften. Die Impfzentren sollten weiterhin genutzt werden, um diese Gruppen bevorzugt mit Wirkstoff zu versorgen. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt warnt vor allzu großer Euphorie. „Das Problem bleibt die vermurkste Impfstoffbeschaffung durch den Bund. Es bleibt eine Mangelverwaltung.“

„Beim Sozialverband Deutschland weist man darauf hin, dass wieder nur Menschen mit digitalem Zugang profitieren. Landeschef Alfred Bornhalm fordert die Regierung auf, einen barrierefreien Weg für alle freizumachen.