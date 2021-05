Kiel

Gleiche Chancen für alle? Wer sich über das Impfportal www.impfen-sh.de des Landes Schleswig-Holstein für einen der noch immer raren Impftermine anmelden will, kann seine Erfolgsaussichten mit einem technischen einfachen Kniff deutlich erhöhen: Indem man die Webseite für die Terminbuchung in einem privaten Browserfenster öffnet, kann man beliebig viele Tabs öffnen und bekommt für jedes Fenster eine weitere Nummer in der Warteschlange.

Wichtig: Wenn Sie "privates Surfen" nicht aktiviert haben, funktioniert dieses Vorgehen nicht. Und: Sobald Sie eine Mail mit dem Bestätigungslink des Landes erhalten haben, kopieren Sie diesen in die Adressleiste, über die Sie Ihre Daten eingeben konnten. Öffnen Sie den Link dagegen in einem anderen Tab, funktioniert er nicht und Sie landen wieder in der Warteschlange.

Termin für Corona-Impfung in Schleswig-Holstein erhalten: Es gehört Glück dazu

Aus Sicht eines Gesundheitsministeriumssprechers ist dieses Vorgehen legitim. Ob man dadurch aber tatsächlich einen Impftermin in Schleswig-Holstein erhält, ist immer noch eine Lotterie.

Zum einen ist die Nachfrage nach Terminen derzeit noch höher als der verfügbare Impfstoff.

Zum anderen wird die Warteschlange nicht der Reihenfolge nach abgearbeitet. Auf www.impfen-sh.de kommt ein Zufallsgenerator zum Einsatz. Der lost unter allen Menschen im Wartebereich eine Position zur Anmeldung aus. Es ist also unerheblich, ob Sie sich um 6.05 Uhr, 6.45 Uhr oder erst um 7 Uhr eingeloggt haben. Dem Gesundheitsministerium zufolge soll dieses Zufallsverfahren allen die gleiche Chance auf eine Corona-Impfung geben.

Auch hilfreich fürs Impfen in Schleswig-Holstein: Sich auf mehreren Rechnern anzumelden

Zu Beginn der Corona-Impfungen in Schleswig-Holstein hat das Gesundheitsministerium im Sinne älterer Menschen aus der Prioritätsgruppe 1 sogar dafür geworben, dass ihnen Familienangehörige und jüngere Menschen helfen. Hilfreich sei es, sich auf mehreren Rechnern anzumelden bzw. mehrere Browserfenster zu öffnen, um seine Chancen auf einen Termin zu erhöhen. "Das steht jedem offen."

Sobald ein Termin erfolgreich abgeschlossen wurde und der Nutzer die Fenster schließe, verlasse er auch die Warteschlange und mache Platz für die Nachrückenden. "Es ist also gut und hilfreich, wenn Menschen anderen helfen - solange dies auf dem vorgesehenen Weg geschieht."

Kommerzielle Verfahren sind verboten

Ausdrücklich nicht erlaubt seien dagegen Verfahren, die in die technische Struktur der Terminvergabe eingreifen, kommerziell angelegt sind und das Angebot an kostenfreien Terminen verknappen. "Impftermine sollen und müssen im Sinne der Chancengleichheit kostenfrei bleiben", betonte der Sprecher.