Kiel

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will sich am Nachmittag um 15 Uhr im Landeshaus äußern. Bereits am Vormittag gingen die Grünen an die Presse. Sie hätten in der Koalition höchsten Wert darauf gelegt, dass das Vergabeverfahren geändert wird.

„Das bisherige Verfahren ist eine Zumutung für alle Beteiligten“, sagte die gesundheitspolitische Fraktionssprecherin Marret Bohn. Dass Menschen gezwungen würden, in einem digitalen Warteraum Platz zu nehmen, um dann ansehen zu müssen, wie andere an ihnen vorbeiziehen, selbst aber wiederholt leer auszugehen, sei nicht länger tragbar. „Es ist auch nicht gut für den Zusammenhalt und die Solidarität in der Gesellschaft.“

Perspektive für Impfwillige in Schleswig-Holstein

Die Grünen in Schleswig-Holstein hätten sich dafür eingesetzt, dass es künftig konkrete Termine gibt, die sich die Impfwilligen zum Beispiel an den Kühlschrank hängen können. Auf diese Weise werde den Menschen eine Perspektive gegeben, und das habe wiederum zur Folge, dass sie sich in den letzten Wochen vor der Impfung disziplinierter an die Corona-Regeln hielten.

„Wir gehen davon aus, dass der Minister eine solche Regelung ankündigen wird“, sagte Fraktionschefin Eka von Kalben. Nach Bohns Angaben werde es noch einmal einen Impftermin für etwa 70.000 Dosen nach dem bisherigen Windhundprinzip geben, bevor umgestellt werde.

Mobile Teams sollen in sozialen Brennpunkten impfen

Außerdem kündigte sie an, dass in Schleswig-Holstein mobile Teams zum Einsatz kommen, die sich um Menschen in sozialen Brennpunkten kümmern. Auf diese Weise würden Hemmschwellen abgebaut und eine Klientel versorgt, die sonst möglicherweise nicht mit dem lebensrettenden Vakzin versorgt würde. Sozialverbände hatten dies bereits Anfang Mai gefordert.

Auch die Stadt Kiel hat eine ähnliche Aktion bereits angekündigt. Sobald – Stöcken rechnet für Juni damit – so viel Impfstoff zur Verfügung steht, dass die Priorisierung aufgehoben werden kann, will die Stadt eine ähnliche Offensive in Vierteln mit vergleichsweise hohen Infektionszahlen starten.

In diesen Gebieten, etwa im Stadtteil Gaarden, mangelt es nicht nur an leicht zugänglichen Impfmöglichkeiten, sondern auch an Vertrauen in die Corona-Vakzine. „Wir müssen dort Gerüchte wie das von der Unfruchtbarkeit durch eine Impfung ausräumen, nur wenn uns das gelingt, werden sich dort auch ausreichend viele Menschen bereit erklären, sich impfen zu lassen“, sagt der Dezernent.