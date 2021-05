Kiel

10.000 Termine hatte das Land Schleswig-Holstein am Freitagabend exklusiv für Menschen über 70 Jahre zur Verfügung gestellt. Die Termine mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sind für diese Woche in den 28 Impfzentren vorgesehen - jeweils zwischen 8 und 9 Uhr.

Termine mit Johnson & Johnson nun auch für über 60-Jährige

Doch der Ansturm auf die Termine hielt sich stark in Grenzen. Am Montagnachmittag waren noch immer etwa 3600 Termine verfügbar, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte. Deswegen habe man reagiert und die Altersgrenze auf 60 heruntergesetzt. Ab Montag, 17 Uhr, können bereits Menschen ab 60 Jahren Impftermine mit dem Impfstoff Johnson & Johnson buchen.

Auch stornierte Termine werden am Montag um 17 Uhr, sowie am 18. Mai um 7 Uhr wieder vergeben. Doch wie erkennt man den Unterschied zwischen Impfterminen mit Johnson & Johnson und Terminen mit einem anderen Impfstoff?

Die Antwort liefert die Seite impfen-sh.de: Wird kein Doppeltermin angeboten, so handelt es sich um einen Termin für eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Heißt: Menschen unter 60 Jahren müssen bei den Impfzentren Ausschau nach einem Doppeltermin halten.

Panne bei Terminvergabe am Freitag

Zum Start der Impfterminvergabe mit dem Impfstoff Johnson & Johnson hatte es am Freitag eine Panne gegeben. Auf der Seite impfen-sh.de war zunächst eine irreführende Meldung zu sehen. Wer die Warteschlange überstand, bekam die Mitteilung, dass alle Termine ausgebucht seien. Das war aber nicht der Fall. Erst rund zwanzig Minuten nach Start der Terminvergabe wurde die irreführende Meldung dann abgeändert.

Die Vergabe der Termine verlief daraufhin nur schleppend. Am Wochenende waren noch rund 40 Prozent der 10.000 Impftermine verfügbar. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte, liege der Grund für die geringe Nachfrage darin, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger ab 70 Jahren bereits mit einem Impftermin versorgt gewesen seien. Deswegen sei die Altersgrenze am Montag auf 60 herabgesetzt worden.

Die ersten Termine mit dem Impfstoff Johnson & Johnson fanden in den Impfzentren in Schleswig-Holstein bereits am Montagmorgen statt. Dabei seien alle verfügbaren Termine wahrgenommen worden, so ein Sprecher.