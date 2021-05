Kiel

Knapp ein Drittel der Menschen hat inzwischen erstmals einen geeigneten Wirkstoff erhalten, mehr als elf Prozent sind vollständig geimpft. Wer aber auf eine Impfung in einem der 28 Zentren hofft, muss Geduld und Gleichmut aufbringen: Am Montag blieb ein Großteil der Interessenten chancenlos.

„Wartelisten können zu einer Erleichterung führen“, sagte die SPD-Gesundheitspolitikerin Birte Pauls am Dienstag. Das jetzige System sei eine Zumutung. „Jamaika muss den unwürdigen Kampf um Impftermine endlich beenden.“ Noch besser wäre es aus ihrer Sicht, wenn Impfberechtigte zu ihrem Termin eingeladen würden. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner bezeichnete auf Facebook die Impfvergabe im Norden als „überteuert, fehlerhaft und in vielen Fällen maximal bürgerunfreundlich“.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) berichtete von Mitgliedern, die genervt die Online-Buchung abbrechen und warten wollen, bis die Priorisierung generell aufgehoben wird. „Wenn bemängelt wird, dass Menschen nicht zum Impftermin kommen, hilft es doch, auch Wartelisten in Impfzentren für Impfwillige wie in den Hausarztpraxen vorzuhalten“, sagte SoVD-Sprecher Sönke Lintzen. „Niedersachsen macht es uns digital vor. Die Landesregierung sollte ihre ablehnende Haltung zum Thema Wartelisten noch einmal überdenken.“

Es mangelt immer noch an Corona-Impfstoff

Nach Angaben von SoVD-Landeschef Alfred Bornhalm haben längst nicht alle Menschen im Norden einen Hausarzt. Und so manche Praxis nehme derzeit keine neuen Patienten mehr auf. Die Impfzentren seien so lange wie möglich zu erhalten.

Zumindest die Einrichtung in Neumünster könnte ihre Kapazitäten kurzfristig verdoppeln, berichtet Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen. Das sei mit dem Gesundheitsministerium in Planung, allerdings noch nicht entschieden. Aktuell würden dort täglich etwa 500 Corona-Impfungen vorgenommen. „In der jetzigen Form könnten wir aber bis zu 1000 schaffen.“

Ein Ministeriumssprecher verwies darauf, dass mangels Impfstoff derzeit mehr als ein Fünftel der Impflinien in den Zentren nicht geöffnet sei: 20 von insgesamt 91. Es sei nicht möglich, die Vakzine zu verlagern. „Das Land hat auf den Impfstoff, der in die Praxen geht, keinen Zugriff.“ Die Impfstoffströme würden quasi bereits an der Quelle getrennt: Ein Teil gehe an die Länder und werde in den Impfzentren sowie von mobilen Teams eingesetzt. Der andere gehe über die pharmazeutischen Großhandlungen und Apotheken an die Ärztinnen und Ärzte.

Diese Tricks helfen bei der Impfterminvergabe

Schleswig-Holsteins Impfportal lässt sich mit vergleichsweise einfachen Tricks überlisten: Indem man die Seite in einem privaten Browserfenster öffnet, kann man beliebig viele Tabs öffnen und bekommt für jeden eine weitere Nummer in der Warteschlange. Aus Sicht des Ministeriumssprechers ist das legitim. Anfangs habe man im Sinne älterer Menschen aus der Prioritätsgruppe 1 sogar dafür geworben, dass ihnen Familienangehörige und jüngere Menschen helfen.

Möglich sei es, sich auf mehreren Rechnern anzumelden oder mehrere Browserfenster zu öffnen, um seine Chancen auf einen Termin zu erhöhen. „Das steht jedem offen – solange dies auf dem vorgesehenen Weg geschieht“, sagte der Sprecher. Ausdrücklich nicht erlaubt seien Verfahren, die in die technische Struktur der Terminvergabe eingreifen, kommerziell angelegt sind und das Angebot an kostenfreien Terminen verknappen. „Impftermine sollen und müssen im Sinne der Chancengleichheit kostenfrei bleiben.“