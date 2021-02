Kiel/Berlin

Im Streit um die schleppende Lieferung von Corona-Impfstoff zeigt der politische Druck offenbar Wirkung. Noch vor Beginn des sogenannten Impfgipfels von Bund, Ländern, EU und Herstellerfirmen kündigten am Montag mehrere Unternehmen an, ihre Liefermengen an die Europäische Union zu erhöhen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hielt am Abend an der Prognose fest: Jedem Bürger könne bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lieferzusagen der Hersteller könne diese Aussage aufrechterhalten werden. Insgesamt brauche Deutschland Impfstoff für 73 Millionen Menschen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begrüßte die Bereitschaft der Hersteller zur Kooperation. Bund, EU und Pharmaunternehmen arbeiteten mit Hochdruck daran, die Produktion von Vakzinen auszuweiten. Allerdings müsse in den nächsten Wochen noch mit einer begrenzten Anzahl von Lieferungen gerechnet werden. Die konkreten Liefertermine und -mengen hingen vom Verlauf der klinischen Prüfungen und dem Ergebnis der behördlichen Zulassungsverfahren ebenso ab wie von Produktionsprozessen, Lieferketten und Ergebnissen der Qualitätskontrollen. „Deshalb sind präzise Prognosen über Lieferungen von Impfstoffen stets mit Unsicherheiten behaftet und Änderungen nicht ungewöhnlich.“

Rund 500 Impfdosen stehen in dieser Woche zur Verfügung

Derzeit sind in Schleswig-Holstein 15 Impfzentren aktiv. Perspektivisch sollen es nach Planung der Landesregierung 29 werden – sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Nach Angaben des Kieler Gesundheitsministeriums werden in diesen Tagen überwiegend Zweitimpfungen durchgeführt. Dafür stehen den Teams in dieser Woche etwa 2000 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer und rund 3000 Dosen des Herstellers Moderna zur Verfügung.

Die Länder klagen seit Wochen über ausgefallene oder gekürzte Lieferungen. Besserung ist zumindest langfristig in Sicht. Der Hersteller Biontech teilte gestern mit, er könne im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen an die EU ausliefern. Zudem arbeite man an der Erhöhung der Lieferungen ab 15. Februar, um die vertraglich festgelegte volle Liefermenge im ersten Quartal sicherzustellen. Auch der Pharmakonzern Astrazeneca nahm einen Teil seiner angekündigten Lieferkürzungen zurück. Statt 31 sollen nun 40 Millionen Impfdosen bis März an die EU geliefert werden. Ursprünglich hatte das britisch-schwedische Unternehmen 80 Millionen Impfdosen im ersten Quartal zugesagt.

Der Pharmakonzern Bayer informierte, dass er im Rahmen seiner Kooperation mit dem Biotech-Unternehmen Curevac dessen Impfstoff herstellen werde. Erste Dosen könnten Ende dieses Jahres zur Verfügung stehen; richtig anlaufen solle die Produktion 2022.