Noch vor Beginn des sogenannten Impfgipfels von Bund, Ländern, EU und Herstellerfirmen kündigten am Montag mehrere Unternehmen an, ihre Liefermengen an die Europäische Union zu erhöhen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begrüßte die Bereitschaft der Hersteller zur Kooperation.