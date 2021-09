Impfkampagne in Schleswig-Holstein läuft schleppend

Kiel

Schleswig-Holstein hat in der Impfkampagne einen weiteren Meilenstein erreicht: Mit dem Wochenbeginn haben zwei Drittel der Bevölkerung den vollständigen Schutz gegen Covid-19 erhalten. Damit ist das Land jedoch weit vom Ziel des Robert-Koch-Instituts (RKI) entfernt, das eine Impfquote von 85 Prozent der Gesamtbevölkerung anstrebt.

So sollen zu viele schwere Krankheitsverläufe vermieden werden. Dazwischen liegen aber noch rund 20 Prozentpunkte – bis zum Herbst ist das nicht mehr zu schaffen. Der Grund: Die Kampagne kommt weiter ins Stocken. Nach dem holprigen Start Anfang des Jahres ging die Kurve im Frühling zunächst steil nach oben, doch seit dem Sommer geht es immer langsamer voran.

Offene Aktionen in Schleswig-Holsteins Impfzentren

Für gut sieben Prozentpunkte unter den vollständig gegen das Coronavirus geimpften Schleswig-Holsteinern brauchte es etwa zuletzt einen ganzen Monat. Während die Impfquote am 13. August bei 59,7 Prozent lag, betrug sie am 13. September 67 Prozent. Bei den Erstimpfungen verlief es im gleichen Zeitraum noch schleppender.

Trotz des Schneckentempos beteiligt sich das Land kaum an der Impfaktionswoche „#HierWirdGeimpft“ des Bundes. Das Kieler Gesundheitsministerium macht lediglich auf die ohnehin laufenden Aktionen ohne Termin aufmerksam, die mittwochs bis sonntags in den 28 Impfzentren stattfinden. Zudem verweist es darauf, dass es bereits zahlreiche niedrigschwellige Angebote durch die Impfteams organisiert hatte, etwa in Einkaufszentren und Bahnhöfen.

Auch Experten gehen nicht davon aus, dass das RKI-Impfziel absehbar erreicht wird. Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Uni Kiel, ist bereits über die Zwei-Drittel-Marke erfreut. „Das ist ein Bereich, den ich für wenig wahrscheinlich gehalten habe“, sagt er.

40- bis 70-Jährige ohne Impfung vermehrt auf den Covid-Intensivstationen

Alles hänge nun an der mittleren Altersgruppe, denn Hochbetagte sowie Jugendliche seien unter den Impfwilligen stark vertreten. Tatsächlich liegt Schleswig-Holstein bei den Zwölf- bis 17-Jährigen ganz vorn. 51,4 Prozent sind erst- und 32,2 Prozent sind zweitgeimpft. Einen höheren Anteil gibt es nirgendwo sonst.

Prof. Jan Rupp, Leiter der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Uniklinikum Schleswig-Holstein, spricht von einem „übergeordneten Ziel“ mit Blick auf die 85 Prozent. „Leider sind wir aber hier in den vergangenen Wochen nicht schnell genug vorangekommen, sodass sich aktuell nicht die Frage stellt, ob wir das RKI-Ziel erreichen“, sagt er. Vielmehr müsse jeder für sich über das persönliche Risiko entscheiden, ohne Corona-Schutz in den Herbst zu gehen.

Dabei gehe es nicht in erster Linie um kategorisch ablehnende Menschen, „sondern um Personen mit Sprachbarriere, ohne festen Hausarzt oder gegebenenfalls mit schlechten Erfahrungen bei vorangegangenen Impfungen“. Deshalb spricht er sich für weitere Impfaktionen vor Ort aus.

„Die Daten sind eindeutig, vor allem die 40- bis 70-Jährigen ohne Impfung müssen leider aktuell vermehrt auf Intensivstationen behandelt werden. Das ist absolut vermeidbar und muss jedem vor Augen führen, dass es nicht gelingen wird, auf die ,Herdenimmunität’ zu warten“, so Jan Rupp.