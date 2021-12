Impfpässe in SH: So erkennen Polizei und Apotheken Fälschungen

Kiel

Seit der Einführung von 2G- und 3G-Regelungen nimmt das illegale Geschäft mit gefälschten Impfpässen auch in Schleswig-Holstein an Fahrt auf. Landeskriminalamt und die schleswig-holsteinische Apothekerkammer gehen neben den registrierten Fällen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus.

Auch die Staatsanwaltschaft Kiel bestätigt eine Zunahme der Fälschungen als Reaktion auf die politischen Corona-Maßnahmen. „Primär erreichen uns die Fälle über Apotheken“, sagt Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. Auch über die Polizei gingen Hinweise ein. „In jedem Fall wird ein Verfahren eingeleitet“, sagt der Oberstaatsanwalt.

Fehlende Sicherheitsmerkmale erschweren Echtheitsprüfung

Eine Urkundenfälschung oder der Gebrauch einer unechten Urkunde kann eine Geldstrafe, aber auch eine bis zu fünfjährige Haftstrafe nach sich ziehen. Doch da auf dem Impfpass keine Sicherheitsmerkmale auftauchen, ist ein Betrug oftmals nur schwer zu erkennen. Dennoch gibt es Merkmale und Anhaltspunkte, durch die Polizei und Apotheken Betrüger enttarnen können. Ein Überblick:

So erkennen Polizei oder Apotheken gefälschte Impfpässe

Corona und sonst nichts: Laut Landespolizeiamt (LPA) und Apothekerkammer ist ein Anhaltspunkt für einen gefälschten Impfpass, dass viele Seiten frei bleiben. So enthält der Ausweis lediglich einen Eintrag für eine Corona-Impfung. Andere Impfnachweise sind nicht hinterlegt.

Vollständige Einträge: Bei der Kontrolle des Impfpasses achtet die Polizei darauf, dass keine Daten im Dokument fehlen: Datum der Impfung, Aufkleber des Impfstoffs mit Chargennummer sowie Stempel und Unterschrift des Arztes oder Stempel des Impfzentrums müssen vorhanden sein, zudem die Daten vom Impfpass mit denen im Personalausweis übereinstimmen.

Wohn- und Impfort: Skeptisch werden Polizisten und Apotheker bei großen Entfernungen zwischen dem Ort der Impfung des angeblich Geimpften und seinem Wohnort.

Wasserzeichen: Und doch ein Sicherheitsmerkmal: Zumindest die neueren Impfaufkleber des Unternehmens Biontech haben ein Wasserzeichen.

Falsche Ärzte und gefälschte Stempel im Impfpass

Zwei Termine, eine Unterschrift: Laut Apothekerkammer-Geschäftsführer Jaschkowski gilt es, auf den zeitlichen Sprung zwischen Erst- und Zweitimpfung zu achten. Sind beide Impfungen im gewohnten Abstand und im gleichen Impfzentrum protokolliert, die Unterschriften der Ärzte aber identisch, lässt dies darauf schließen, dass beide an einem Tag unterschrieben worden sind.

Ärzte außer Dienst: Dass im Ruhestand befindliche oder erfundene Ärzte bei der Impfeintragung vermerkt sind, komme immer wieder vor, sagt Jaschkowski. „In solchen Fällen wird man in den Apotheken recherchieren“ – zum Beispiel mit einem Anruf beim Arzt oder im Impfzentrum.

Gefälschte Stempel: Hier ist die Aufklärung kompliziert. Die Apothekerkammer hat das Gesundheitsministerium gebeten, alle im Einsatz befindlichen Stempel von Impfzentren und mobilen Impfteams als digitale Dateien zur Verfügung zu stellen. „Diese haben wir an die Apotheken weitergeleitet“, sagt Jaschkowski. Wird aber mit anderen Stempeln gearbeitet – wenn zum Beispiel in Hamburg Geimpfte ihr Impfzertifikat in einer schleswig-holsteinischen Apotheke ausgestellt bekommen wollen – wird die Kontrolle schwierig.

Die Chargennummer: „Wenn es geht, machen wir eine Chargenprüfung“, sagt Frank Jaschkowski. Das gelinge zwar nicht lückenlos, die Apotheken könnten aber schon nachvollziehen, wenn eine Charge Impfstoff, die bereits im April ausgeliefert wurde, erst im September verimpft worden sein soll.

Doch sind all diese Prüfungen im Alltagsgeschäft von Apotheken möglich? Die Apotheken können das leisten, sagt Jaschkowski. „Sie kommen aber an ihre Leistungsgrenzen, wenn die Zahlen zunehmen“, ergänzt er. Ein fälschungssicheres Dokument wäre daher der Königsweg.

Polizei führt keine eigenständigen Kontrollen durch

Das würde auch die Arbeit der Polizei erleichtern, die ohnehin nur unterstützend bei Kontrollen eingreift. Die Landespolizei führe keine eigenständigen Kontrollen der Corona-Regelungen durch. Dazu fehle es an einer ausreichenden Befugnisnorm im schleswig-holsteinischen Landesverwaltungsgesetz, heißt es aus dem Landespolizeiamt. Doch man begleite und unterstütze Ordnungsbehörden und Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs nach Absprache.

Besondere Fortbildungsmaßnahmen für die Identifikation von gefälschten Impfpässen finden in der Landespolizei nicht statt. „Da es in der Regel nur Anhaltspunkte für eine Fälschung gibt, müsste das Dokument bei einem Verdachtsfall sichergestellt und die Angaben überprüft werden“, sagt ein Sprecher.