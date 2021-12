Lübeck

Ohne Spritze den digitalen Impfpass erlangen: Das haben laut Polizei in den letzten Wochen immer mehr Menschen in Lübeck versucht. Mittels gefälschter Impfpässe wollten sie an die digitale Version gelangen. Der Versuch endete meist schon beim Vorzeigen in der Apotheke. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die Straftaten konsequent ahnden zu können. Das teilte ein Sprecher am Mittwoch mit.

Laut Polizei häuften sich in den letzten Wochen die Fälle in Lübeck. In letzter Zeit seien über 100 Fälle von gefälschten Impfausweisen angezeigt worden. Als Ursache für den Anstieg vermuten die Behörden die Einführung der 2G-Regel für viele Bereiche des öffentlichen Lebens. Inzwischen werden Mitarbeiter in Apotheken stetig über neue Fälschungshinweise informiert. Durch eine routinierte Überprüfung der Impfausweisdaten lasse sich ein gefälschter Impfausweis nun einfacher erkennen, teilt die Polizei mit.

Soziale Medien als Datenquelle

Besonders die Sozialen Medien sind für Datenfälscher ein gefundenes Fressen. Dort stellen einige User neben ihren persönlichen Daten auch die Chargennummer des Impfstoffes und ihr Impfdatum online. Je nach AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) können übrigens selbst die Anbieterplattformen auf die Daten zugreifen, sie zu Werbezwecken verwenden oder Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Users speichern.

Auch im Umgang mit dem Impfausweis aus Papier ist aber laut Polizei Vorsicht geboten. Man sollte ihn, wann immer möglich, zu Hause aufbewahren und ihn außer Haus in einer verschlossenen Tasche nah am Körper tragen.

Harte Strafen für Impfpass-Fälscher

Wer mit einem gefälschten Impfausweis erwischt wird, muss mit einer harten Strafe rechnen. Schon die Vorbereitung der Herstellung von gefälschten Impfausweisen ist strafbar und kann mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden. Wer ein gefälschtes Dokument vorzeigt, muss sich wegen Urkundenfälschung verantworten. Hier kann außer einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren drohen.

Polizei setzt Schwerpunkt auf gefälschte Impfausweise

In Lübeck haben die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion nun einen Schwerpunkt auf die konsequente Ahndung und Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen gelegt. Jede einzelne Tat werde unter Ausschöpfung der möglichen rechtlichen Mittel verfolgt, teilen die Behörden mit.

Wer sich einen gefälschten Impfpass verschafft vielleicht auch schon verwendet hat, dem legt die Polizei nahe, sich selbst anzuzeigen, um damit Reue zu zeigen und zu dokumentieren, dass er die gefälschte Urkunde nicht mehr verwenden wird.

