Kiel

In Schleswig-Holstein sprechen sich immer mehr Landespolitiker für eine allgemeine Impfpflicht aus. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) fordert eine solche Regelung bereits zum Jahreswechsel. „Angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie und der akuten Notsituation in vielen Kliniken ist die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab dem 1. Januar 2022 der richtige Weg“, sagte Heinold am Dienstag, „damit wir eine Chance haben, aus der Dauerschleife der Pandemie herauszukommen.“

Vertreter von CDU und FDP äußerten sich ähnlich. „Niemand kann wollen, dass Corona weiterhin unser tägliches Leben bestimmt“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch. 20 Prozent der Deutschen über zwölf Jahre seien trotz ausreichend vorhandenen Wirkstoffs noch immer nicht geimpft. „Wenn diese Zahl nicht deutlich abgebaut werden kann, brauchen wir eine Impfpflicht. Sonst setzt sich die Wellenbewegung ewig fort.“ Junge-Union-Chefin Birte Glißmann bezeichnete eine solche Maßnahme als „unumgänglich“. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich am Wochenende offen für eine allgemeine Impfpflicht gezeigt.

Midyatli (SPD): „Nicht schon wieder ein neues Fass öffnen“

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) forderte am Dienstagmorgen zur allgemeinen Impfpflicht eine gesellschaftlich breit geführte Diskussion. „In einer Pandemie Maßnahmen von vorneherein auszuschließen, ist nicht zielführend und hilft niemandem, in Deutschland die Lage in den Griff zu bekommen“, sagte er. Zumindest in den Pflegeberufen halte er die Impfpflicht für dringend erforderlich.

In diesem Zusammenhang forderte Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) Ministerpräsident Günther auf, dringend ein Konzept vorzulegen. Es gehe nicht nur um die Impfpflicht von Klinik- und Pflegepersonal, sondern auch von Lehrerinnen und Kita-Mitarbeitern. „Hier tätig zu werden wäre wichtiger, bevor man mit der allgemeinen Impfpflicht schon wieder ein neues Fass öffnet.“ Im Übrigen setze sie auf den Effekt von 2G und 2Gplus: Auf diese Weise könnten weitere Menschen zur Impfung bewegt werden. An diesem Mittwoch befasst sich auch der Landtag mit den Corona-Maßnahmen.

Grünen-Politikerin Bohn fordert verstärkte PCR-Tests

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Marret Bohn mahnte, dass die Impfquote dringend erhöht werden müsse. Aber: „Um die vierte Welle zu brechen, werden Impfungen nicht ausreichen. Wir brauchen ein Maßnahmenpaket.“ Neben 2G in Lokalen und bei Veranstaltungen sowie 3G am Arbeitsplatz komme es auf Testungen an. Bei den PCR-Tests müssten die Kapazitäten „massiv hochgefahren werden“.

Unterdessen hält Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben einen Lockdown für Geimpfte für möglich. „Wer jetzt etwas ausschließt, hat entweder Hellseherfähigkeiten oder wird sich korrigieren müssen“, sagte sie. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte einen solchen allgemeinen Lockdown erst kürzlich als unangemessen abgelehnt. „Ich wünsche ihm und uns allen, dass er sich nicht korrigieren muss“, sagte von Kalben.