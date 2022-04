Kiel/Berlin

Nach den Abstimmungen im Bundestag über die Impfpflicht gegen das Coronavirus werfen Schleswig-Holsteins SPD-Abgeordnete ihren CDU-Kollegen politische Taktiererei vor – und machen die Union für das Scheitern verantwortlich. Die Christdemokraten zeigen sich gelassen und sehen durchaus noch eine Chance auf eine Impfpflicht im Herbst. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sieht nun die Bundesländer mit niedriger Impfquote in der Verantwortung.

Mit einer gewissen Ernüchterung reagierte der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner, der für den Kompromiss einer Impfpflicht ab 60 Jahren gestimmt hatte. „Ich hätte es besser gefunden, wenn wir vorangekommen wären mit der Erhöhung der Impfquote. So wird es schwieriger mit der Bekämpfung der Pandemie und ich befürchte, dass wir wieder einen Corona-Herbst bekommen, in dem Freiheiten eingeschränkt werden müssen“, sagte Stegner.

Unverständnis von SPD-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein

Die Ergebnisse der Abstimmungen seien kaum kalkulierbar gewesen. „Die Union hat sich parteitaktisch verhalten. Sie sollte sich überlegen, ob Fundamentalopposition in dieser Situation richtig war“, so Stegner. Der Kompromiss-Gesetzentwurf habe schließlich auch Punkte aus dem Antrag von CDU und CSU berücksichtigt. Unverständnis zeigte ebenfalls Kristian Klinck, SPD-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Plön-Neumünster.

Es habe sich um eine Gewissensfrage gehandelt, die nun an CDU und CSU gescheitert sei. Es passe nicht zusammen, „dass die Union für eine Impfpflicht ist, aber dagegen abstimmt“, so Klinck. Der CDU-Abgeordnete Johann Wadephul aus Molfsee hielt dagegen. „Die SPD muss zur Kenntnis nehmen, dass sie keine eigene Koalitionsmehrheit hatte. Wir waren von dem Gesetzentwurf nicht überzeugt und haben das auch begründet“, so Wadephul über die Ablehnung aus seiner Partei.

Dass auch der eigene Antrag keine Mehrheit fand, „war zu befürchten“, sagte Wadephul. Er signalisierte weiter Gesprächsbereitschaft seiner Fraktion. „Wir wollen eine Impfpflicht gesetzlich regeln, wenn es notwendig ist.“ Das sei möglicherweise im Herbst der Fall, sofern das Gesundheitssystem dann wieder stärker belastet sei. „Bis dahin ist noch genug Zeit.“ Wadephul zeigte sich sicher, dass die Parteien noch aufeinander zugehen können und über den Sommer zu einer Lösung kommen.

Unter den Sozialdemokraten besteht diese Zuversicht nicht. Der Kieler SPD-Abgeordnete Mathias Stein sagte etwa: „Eine neue Initiative ist kaum absehbar. Wir müssen abwarten, wie die Situation im Herbst ist und ob die Debatte dann noch einmal aufkommt.“ Stein hatte für den Kompromiss mit der Impfpflicht ab 60 gestimmt, nachdem der Antrag, den er ursprünglich unterstützte und der zunächst nur eine Impfberatungspflicht vorsah, darin aufgegangen war.

Garg: Impfpflicht hätte nicht ausgeschlossen werden dürfen

So erging es auch der Grünen Ingrid Nestle aus dem Wahlkreis Steinburg-Dithmarschen Süd. „Mir ist es wichtig, dass wir eine weitere Überlastung des Gesundheitssystems und des Personals auf den Intensivstationen im Herbst verhindern“, sagte sie. „Ich bedaure, dass sich der Bundestag nicht auf eine mögliche Impfpflicht einigen konnte.“

Der Kieler Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), der sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hatte, sagte: „Vor allem die Länder, bei denen die Impfquoten noch viel Luft nach oben lassen, müssten hier jetzt weiter informieren, werben und Angebote machen. Wäre in ganz Deutschland die Impfquote so gut wie in Schleswig-Holstein, dann hätten wir die ganze Debatte vermutlich gar nicht gebraucht.“

Das Scheitern der Anträge am Donnerstag zeige, „dass Politik nicht ohne Not von vornherein mögliche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung kategorisch ausschließen darf“. Die Impfpflicht wäre durchaus sinnvoll gewesen, sagte der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher, sei aber „parteipolitisch zerredet“ worden. Aus Sicht Schleswig-Holsteins stelle das jedoch kein großes Problem dar.

Mit einer Impfquote von mehr als 80 Prozent stehe das Land „nicht schlecht“ da. „Hinzu kommt, dass 18 Prozent die Infektion bereits durchgemacht haben. Die meisten davon waren geimpft, sodass sie über eine sehr gute Immunität verfügen“, so Fickenscher. „Darin liegt auch eine große Portion Optimismus, weil sich viele weitere bis zum Winter infizieren werden.“ So baue sich ein breiter Immunschutz auf.