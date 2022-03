In wenigen Tagen tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Die Vorbereitungen in Schleswig-Holstein laufen: Das Gesundheitsamt vom Kreis Rendsburg-Eckernförde legt einen strengen Fahrplan für die Prüfung hunderter ungeimpfter Kräfte vor. Auch Untersuchungen sind möglich.